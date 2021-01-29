29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Зашел в Черное море эсминцем ВМС США Porter

16:30 29.01.2021 Фото: © EPA/MC3 Jonathan Sunderman/U.S. Navy HANDOUT Released/Distributed by Navy Media Content Services, архив
0

В российском МИД неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

% name% title
Эсминц ВМС США Porter

Силы и средства российского Черноморского флота следят за действиями американского эсминца Porter, зашедшего в море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в ведомстве.

23 января в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. На фоне захода корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений.

Корабли США периодически заходят в Черное море. В российском МИД неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Источник: ТАСС

провокация сша эсминец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надолго?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным, завили в Вашингтоне
16:45 29-01-2021
Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным, завили в Вашингтоне
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются 1
16:37 29-01-2021
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
БердскЛунное затмение в суперлуние 2021: Что нельзя делать в этот мощный энергетический и магический день
16:36 29-01-2021
Лунное затмение в суперлуние 2021: Что нельзя делать в этот мощный энергетический и магический день
Впервые показали "дворец Путина" изнутри. Смотрите видео
16:35 29-01-2021
Впервые показали
Зашел в Черное море эсминцем ВМС США Porter
16:30 29-01-2021
Зашел в Черное море эсминцем ВМС США Porter
SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды
16:30 29-01-2021
SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды
Советы по использованию бензиновой газонокосилки
16:26 29-01-2021
Советы по использованию бензиновой газонокосилки
Какие виды бизнеса существуют в Австралии
16:24 29-01-2021
Какие виды бизнеса существуют в Австралии
Проблемы с iPhone и способы их устранения
16:22 29-01-2021
Проблемы с iPhone и способы их устранения
Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января
16:21 29-01-2021
Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января