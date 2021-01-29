Высмеял хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ Пушков

28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против — 36, еще 24 человека воздержались.

Пушков высмеял хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Свою оценку поведению украинцев он дал 28 января в Telegram-канале.

«Невыносимо мощный интеллект укро-делегатов в ПАСЕ. Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли (экс-депутата рады Ирины Геращенко. — Ред.) и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — написал он.

Ранее в этот же день стало известно, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ с жалобой на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его неоднократными хамскими заявлениями на заседаниях ассамблеи. Так, представитель Украины позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и российских делегатов.

Критике Гончаренко подвергся и со стороны других делегатов. Голландский сенатор Тини Кокс отчитал его за оскорбления в адрес российских парламентариев, а также всей ассамблеи.

28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против — 36, еще 24 человека воздержались.

Оспорить права делегации из России в ПАСЕ решила глава делегации Украины Мария Мезенцева. 25 января она выступила с соответствующим заявлением, отметив, что российская сторона «продолжает нарушать права человека». Тогда идею Мезенцевой поддержали 38 участников заседания из пяти стран.

На следующий день глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. Более того, в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев вице-спикер Госдумы заявил, что делегация покинет площадку, если полномочия ее членов будут ограничены.