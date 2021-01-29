Ей разъяснили, что при получении денег надлежит забрать тело младенца из морга и организовать захоронение.

Выпила за упокой. Забыла ребёнка в морге и пропила деньги на его погребение сибирячка

В Любинском районе рассмотрены материалы уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Фигурантка обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, - присвоении и растрате пособия на погребение.

Установлено, что в августе 2020 года женщина родила мертвого ребенка. Сельчанка подала необходимые документы в многофункциональный центр, чтобы получить пособие на погребение. Ей разъяснили, что при получении денег надлежит забрать тело младенца из морга и организовать захоронение.

Дознанием доказано, что 19 августа 2020 года на счет подсудимой поступило 7 100 рублей. Однако сельчанка сняла пособие с карты и потратила его на алкогольные напитки.

Спустя месяц, когда медицинским работникам поступила информация о том, что тело ребенка остается невостребованным, выяснилось, что полученные деньги фигурантка потратила не по предназначению. Младенца захоронили за счет администрации муниципального образования.

В ходе дознания женщина признала свою вину, в полном объеме возместила причиненный государству ущерб.

Исследовав представленные по делу доказательства, суд согласился с выводами дознания и назначил жительнице Любинского района наказание в виде 100 часов обязательных работ.