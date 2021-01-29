Попала в жуткое ДТП на трассе «Барнаул — Бийск» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде с второстепенной дороги столкнулся с иномаркой минкульта.

В результате аварии пострадали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова

В Алтайском крае с травмами госпитализировали высших чиновников минкульта после ДТП на трассе.

В Telegram-канале правительства региона сегодня, 29 января, сообщили, что на трассе «Барнаул — Бийск» произошло ДТП с участием автомобиля министерства культуры региона.

В результате аварии пострадали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, её заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры края Фёдор Зыков. Все они ехали в Бийск для осмотра земельного участка, где предполагалось построить культурный центр.

О состоянии водителя служебного автомобиля не сообщается.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при выезде с второстепенной дороги столкнулся с иномаркой минкульта.

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Источник: katun24.ru