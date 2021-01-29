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Скончались от ковида 7 женщин и 1 мужчина за сутки на 29 января в Новосибирской области

14:34 29.01.2021 Фото: pixabay
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Всего в Новосибирской области сделан 1 183 181 тест на коронавирус.

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Всего в Новосибирской области сделан 1 183 181 тест на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 29 января в регионе выявлено 31 982 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 1 804 детей. 29 330 пациентов выздоровели (+220 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчина, ему был 71 год, женщины – 55 лет, 58 лет, 67 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерло 1 209 человек.

В отделениях реанимации находятся 113 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

18 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 520.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 825 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 1 183 181 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 996 жителей региона, 92 103 человека сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 182 обращения, госпитализированы 23 человека.

зараженные коронавирус пандемия
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