Коронавирус в Новосибирской области: новых зараженных нашли за сутки на 29 января

В отделениях реанимации находятся 113 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 113 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 29 января в регионе выявлено 31 982 случая коронавирусной инфекции (+139 за сутки), в том числе у 1 804 детей. 29 330 пациентов выздоровели (+220 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 113 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

18 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 520.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 825 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 1 183 181 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 996 жителей региона, 92 103 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 182 обращения, госпитализированы 23 человека.