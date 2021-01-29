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Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: Финансист научил

18:30 29.01.2021
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Самый консервативный вид инвестиций — это регулярная покупка разных валют, а также золотых и серебряных монет.

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Финансист научил, как хранить деньги, чтобы их становилось больше

Инвестиции в настоящее время возможны в самые разные инструменты — в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги, в криптовалюту. Все зависит от стратегии инвестора — если человек стремится получить максимальную прибыль, то должен быть готов и к высоким рискам потерять все вложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
По его словам, такими инвестициями можно назвать вложения в криптовалюту, особенно в новые инструменты, которые, едва появившись, могут расти на сотни и тысячи процентов, но при этом резко падают.
"Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты", — отметил финансист.

Самый консервативный вид инвестиций — это регулярная покупка разных валют, а также золотых и серебряных монет. Такие покупки защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.

"Главное условие, при котором деньги будут приносить дополнительную прибыль — это хорошо разбираться в инструментах вложения. Не стоит рисковать и инвестировать в активы, в которых вы ничего не понимаете", — резюмирует эксперт.

Источник: 1prime.ru

инвестиция накопление прибыль Дмитрий Иванов
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