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Лунное затмение в суперлуние 2021: Что нельзя делать в этот мощный энергетический и магический день

16:36 29.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay.com
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Лунное затмение будет единственным полным в этом году и особенным, потому что совпадает с суперлунием. Это очень красивое явление, при котором полнолуние происходит в момент наибольшего сближения Земли и Луны.

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Затмение Луны совпадет с суперлунием

26 мая 2021 года жители Земли смогут наблюдать полное затмение Луны. Примечательно, что это затмение совпадет с суперлунием, моментом, когда Луна максимально сближается с Землей.

- Лунное затмение представляет из себя явление, когда Луна, Земля и Солнце оказываются на одной линии, но при этом Солнце оказывается позади Земли, а Луна впереди, так что входит в тень Земли, которую та отбрасывает от Солнца. На Луне мы видим тень от своей собственной планеты. Солнечный свет не достигает Луны, Земля затмевает Луну, - рассказала сайту "Курьер. Среда. Бердск" методист МКУ ДО ДЮЦ "Планетарий" Марина Арцибашева.

К сожалению, на территории России увидеть это лунное затмение нельзя, оно пройдёт, когда в Москве будет день — в 14 часов. Наблюдать лунное затмение можно только в ночное время суток. Для большинства российских регионов полное затмение Луны придется на дневное время, поэтому наблюдать его можно будет только вечером на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу можно будет увидеть в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке. Наблюдать полное затмение Луны «в полной красе» смогут жители Индии, Австралии, Восточной Азии, Америки.

- Лунное затмение 26 мая 2021 года будет единственным полным в этом году и особенным, потому что совпадает с суперлунием. Это очень красивое явление, при котором полнолуние происходит в момент наибольшего сближения Земли и Луны, - говорит о редком совпадении Марина Арцибашева.

В астрофизике суперлуние не является особым событием, по словам ученых-астрофизиков увидеть разницу в размерах луны никто не сможет, сравнение полнолуния и суперлуния сродни утверждению, что один слон на 1 см толще другого. На самом деле Луна в суперлуние выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем когда она находится в максимально удалённой точке.

Рекомендуется соблюдать определенные правила во время лунного затмения. В день самого затмения следует читать молитвы, читать книги по духовному развитию. Полезно находится в воде, можно принять ванну. Если вы находитесь в поездке, то в сам момент затмения Луны зайдите в помещение, или припаркуйте машину, посидите 5-10 минут, прервите раздумья, мысленно простите тех, кто вас обидел, мысленно же попросите прощение у тех, перед кем чувствуете вину. Астрологи советуют не совершать сделок, все финансовые вопросы отложить на следующий день, желательно также не делать важных покупок. Можно начинать «бросать» курить.

Затмение усиливает негативный фон дня. Дела, которые все же будут начаты, могут отозваться даже через 18 лет. Если вы уверены в успехе и ваши помыслы чисты перед людьми можете действовать, но помните, что за все деяния и даже помыслы, связанные с днем затмения рано или поздно придется держать ответ.

Влияние затмения особенно почувствуют люди в возрасте, обостряются болезни, появляется чувство тревоги, бессоница. Особенно страдают метеозависимые люди.

Нельзя стричь волосы в дни лунных затмений, это может привезти к различным проблемам в жизни.
Лунное затмение – это особый энергетический и магический день. Существует даже ритуал лунного затмения, проведя который можно освободиться от болезней, вредных привычек, комплексов, страха, психических слабостей, порчи и сглаза - того, что мы сознаем внутри себя как лишнее, ненужное и вредное.

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