Давайте разберем несколько способов, как продать билет на ваше мероприятие, выставку, концерт и т.д.

Давайте разберем несколько способов, как продать билет на ваше мероприятие, выставку, концерт и т.д.

Как продавать билеты. Несколько способов

Используйте аудиторию ваших спикеров

Продажа билетов на концерты - это очень просто. Свяжитесь со своими спикерами перед мероприятием и попросите их продвигать свою сессию через свои собственные социальные каналы. Если кто-то выступает с речами, у него, вероятно, есть большая сеть для перекрестного продвижения.

Вы также можете пометить докладчика в своих сообщениях в социальных сетях, чтобы побудить его опубликовать еще раз. Кроме того, предоставление им реферальных кодов для использования при продвижении позволит вам отслеживать продажи билетов, которые они генерируют для вас.

Вот несколько идей перекрестного продвижения мероприятий:

Написание или размещение гостевой статьи или блога на сайтах друг друга.

Публикации друг о друге или в социальных сетях.

Создание перекрестных рекламных вывесок на месте проведения.

Создание перекрестных продаж.

Выделение друг друга в нашем предстоящем информационном бюллетене по электронной почте.

Отправка перекрестной рекламы и / или объявления о событии в оба ваших списка рассылки.

Делитесь контентом мероприятия на сайте Qtickets

Это работает только для определенных событий, но, тем не менее, стоит изучить. Допустим, вы проводите маркетинговую конференцию, посвященную лидогенерации ...

… Просматривая группы вы найдете маркетинговые группы, которые специализируются на лидогенерации. В зависимости от размера вашей конференции эти участники могут вписаться в вашу целевую аудиторию. Qtickets может быть высокоэффективной платформой для продвижения ваших мероприятий.

Присоединяйтесь к группам, вносите качественный контент и публикуйте сообщения о своем мероприятии, когда подходящее время.

Публикуйте подробности о мероприятии в субреддите вашего города

Заблуждение относительно маркетинга на Reddit состоит в том, что сообщество скрывает все, что вы отправляете. Неправильно!

Интеллектуальный маркетолог может пересечь воды Reddit, фактически добавляя значимый контент для соответствующего субреддита. Субреддит - это подсообщество, посвященное определенной теме. Если вы живете в достаточно большом городе, велика вероятность, что у него будет специальный субреддит.