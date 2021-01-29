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Назвал "виновника" сокращения населения России Дерипаска

17:15 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.

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В декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий

Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны.

Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.

"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.

Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.

банк инвестор кредит процентная ставка Олег Дерипаска
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От редакции

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Аноним, 29 января 2021 17:42
НВР:
Не оправдываю центробанк но сам дерипаска как "заработал" свои миллиарды? Если хочет найти виновника пусть посмотрит в зеркало.

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