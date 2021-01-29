Назвал "виновника" сокращения населения России Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны.
Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.
"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.
Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.
Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.
Не оправдываю центробанк но сам дерипаска как "заработал" свои миллиарды? Если хочет найти виновника пусть посмотрит в зеркало.