Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 238 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2203 (11,5%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,08%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%
3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека:
Москва — 6180
Санкт-Петербург — 3628
Московская область — 1095
Нижегородская область — 494
Челябинская область — 428
Ростовская область — 421
Свердловская область — 380
Мурманская область — 373
Воронежская область — 369
Смоленская область — 351
Забайкальский край — 326
Республика Карелия — 312
Пермский край — 309
Ивановская область — 303
Красноярский край — 302
Архангельская область — 298
Республика Крым — 293
Вологодская область — 287
Кировская область — 283
Хабаровский край — 281
Самарская область — 275
Ставропольский край — 272
Ленинградская область — 259
Иркутская область — 259
Тамбовская область — 251
Саратовская область — 249
Краснодарский край — 247
Волгоградская область — 236
Ульяновская область — 234
Новгородская область — 231
Приморский край — 231
Омская область — 230
Тверская область — 229
Новосибирская область — 220
Ямало-Ненецкий автономный округ — 215
Ханты-Мансийский автономный округ — 209
Республика Саха (Якутия) — 206
Республика Бурятия — 195
Тульская область — 193
Брянская область — 190
Псковская область — 190
Ярославская область — 187
Калининградская область — 182
Пензенская область — 179
Курская область — 172
Удмуртская Республика — 171
Орловская область — 161
Оренбургская область — 157
Белгородская область — 155
Липецкая область — 153
Кемеровская область — 152
Владимирская область — 151
Калужская область — 148
Алтайский край — 148
Тюменская область — 143
Республика Коми — 142
Республика Дагестан — 142
Сахалинская область — 140
Республика Башкортостан — 138
Томская область — 131
Республика Калмыкия — 125
Амурская область — 115
Чеченская Республика — 114
Рязанская область — 105
Республика Татарстан — 97
Астраханская область — 93
Курганская область — 93
Республика Чувашия — 86
Республика Адыгея — 85
Севастополь — 85
Республика Мордовия — 85
Республика Хакасия — 81
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Карачаево-Черкесская Республика — 79
Костромская область — 73
Республика Северная Осетия - Алания — 67
Республика Алтай — 63
Камчатский край — 62
Республика Марий Эл — 45
Республика Ингушетия — 31
Магаданская область — 20
Еврейская автономная область — 19
Республика Тыва — 10
Ненецкий автономный округ — 3
Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 255 462.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тыс. 433 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф