Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 255 462.

Ранее немецкие и шведские ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 238 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2203 (11,5%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,08%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%

3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека:

Москва — 6180

Санкт-Петербург — 3628

Московская область — 1095

Нижегородская область — 494

Челябинская область — 428

Ростовская область — 421

Свердловская область — 380

Мурманская область — 373

Воронежская область — 369

Смоленская область — 351

Забайкальский край — 326

Республика Карелия — 312

Пермский край — 309

Ивановская область — 303

Красноярский край — 302

Архангельская область — 298

Республика Крым — 293

Вологодская область — 287

Кировская область — 283

Хабаровский край — 281

Самарская область — 275

Ставропольский край — 272

Ленинградская область — 259

Иркутская область — 259

Тамбовская область — 251

Саратовская область — 249

Краснодарский край — 247

Волгоградская область — 236

Ульяновская область — 234

Новгородская область — 231

Приморский край — 231

Омская область — 230

Тверская область — 229

Новосибирская область — 220

Ямало-Ненецкий автономный округ — 215

Ханты-Мансийский автономный округ — 209

Республика Саха (Якутия) — 206

Республика Бурятия — 195

Тульская область — 193

Брянская область — 190

Псковская область — 190

Ярославская область — 187

Калининградская область — 182

Пензенская область — 179

Курская область — 172

Удмуртская Республика — 171

Орловская область — 161

Оренбургская область — 157

Белгородская область — 155

Липецкая область — 153

Кемеровская область — 152

Владимирская область — 151

Калужская область — 148

Алтайский край — 148

Тюменская область — 143

Республика Коми — 142

Республика Дагестан — 142

Сахалинская область — 140

Республика Башкортостан — 138

Томская область — 131

Республика Калмыкия — 125

Амурская область — 115

Чеченская Республика — 114

Рязанская область — 105

Республика Татарстан — 97

Астраханская область — 93

Курганская область — 93

Республика Чувашия — 86

Республика Адыгея — 85

Севастополь — 85

Республика Мордовия — 85

Республика Хакасия — 81

Кабардино-Балкарская Республика — 79

Карачаево-Черкесская Республика — 79

Костромская область — 73

Республика Северная Осетия - Алания — 67

Республика Алтай — 63

Камчатский край — 62

Республика Марий Эл — 45

Республика Ингушетия — 31

Магаданская область — 20

Еврейская автономная область — 19

Республика Тыва — 10

Ненецкий автономный округ — 3

Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 255 462.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тыс. 433 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф