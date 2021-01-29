Лучшие романы, когда-либо написанные

Это окончательный список лучших романов всех времен, основанный на влиянии, оригинальности, популярности и личных симпатиях.

Это окончательный список лучших романов всех времен, основанный на влиянии, оригинальности, популярности и личных симпатиях. Вы можете сделать так, чтобы в этот список попало много книг, но лишь некоторые из них можно считать лучшим романом из когда-либо написанных.

Лучшие книги, когда-либо написанные

С тех пор, как существуют книги, среди книжных энтузиастов ведутся споры о том, какая книга действительно лучшая. Классика, такая как «Отверженные» Виктора Гюго, «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Сказка о двух городах» Чарльза Диккенса и «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, заслуженно представлены здесь, поскольку они выдержали испытание временем и стали важными произведениями литературы. Поговорим подробнее лишь о некоторых примерах . Прочитать лучшие бесплатные онлайн книги мы можете на сайте knigionline.

Убить пересмешника, Харпер Ли

Опубликованная в 1960 году, эта вневременная классика исследует человеческое поведение и коллективное сознание Глубинного Юга в начале 20 века. Юмор переплетает тонкие нити предрассудков, ненависти, лицемерия, любви и невинности, создавая один из лучших когда-либо написанных романов.

1984, Джордж Оруэлл

Хотя 1984 год прошел мимо нас, мрачный тоталитарный мир контроля, страха и лжи Джорджа Оруэлла как никогда актуален. Погрузитесь в жизнь Уинстона Смита, который борется со своей развивающейся человеческой природой в мире, где индивидуальность, свобода воли и любовь запрещены.

Гарри Поттер и философский камень, Дж. Роулинг

Готов поспорить, вы слышали о Гарри Поттере, но читали ли вы книги? Присоединяйтесь к Гарри Поттеру, когда он начинает свое путешествие в мир магии, где он - знаменитый Мальчик-Который-Выжил.

Властелин колец, J.R.R. Толкин

Средиземье - прекрасный, обширный фантастический мир, наполненный суматохой, героями, злом и невинностью. Хотя квест нашего главного героя Фродо Бэггинса кажется невыполнимым, эта трилогия - это рассказ о триумфе в самых невероятных обстоятельствах.

Великий Гэтсби, Ф. Скотт Фицджеральд

Опубликованная в 1925 году книга Фицджеральда «Великий Гэтсби» исследует упадок эпохи джаза и знакомство одного человека с миром, в котором даже люди с самой снисходительной жизнью не могут заслужить любовь.