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Советы по выбору правильного поворотного колеса

16:11 29.01.2021
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Ролики бывают разных размеров и из разных материалов и предлагают множество удобств.

Ролики бывают разных размеров и из разных материалов и предлагают множество удобств. Они не только обеспечивают мобильность, транспортировку, но и экономят время и избавляют рабочих от рисков травм. Тем не менее, важно выбрать правильные касторовые колеса правильной марки, чтобы обеспечить их утилитарность.

Выбираем колёса и ролики для оборудования и тележек

Не существует безошибочной теории выбора правильных колес, но вот несколько советов, которые помогут упростить задачу. Узнайте больше на нашем сайте: kolesa-kzn.

Нагрузка и размер колеса

Самым важным аспектом кейтеринга при выборе колесиков является вес оборудования и максимальная нагрузка на оборудование. Чем больше вес и тем больше требуются колеса. Это помогает распределять вес и плавно скользить по полу. При выборе роликового колеса следует учитывать, что грузоподъемность превышает расчетную. Количество колес будет определяться требованием поровну разделить нагрузку.

Условия пола

Состояние пола влияет на работу роликов и колес. Как правило, колеса с жестким протектором лучше работают на мягких или гладких полах, а колеса с мягким протектором лучше двигаются на твердых или шероховатых полах, включая наружные поверхности. При выборе типа колеса учитывайте все особые условия пола - чем больше и мягче колесо, тем выше способность преодолевать рельсы и подобные препятствия.

Мобильность

Чем больше диаметр колеса и чем тверже материал колеса, тем легче колесо будет катиться. Роликовые подшипники несут более высокие нагрузки. Шариковые подшипники катятся легче, но несут меньшие нагрузки. На легкость прокатки также влияют окружающие условия и условия эксплуатации. Например, одно колесо будет хорошо работать, преодолевая пороги, а фенольное колесо - нет.

Необычные условия

Каждый тип колес имеет свои сильные и слабые стороны, и необычные условия требуют выбора колес, подходящих для использования. При экстремальных температурах требуются специальные смазочные материалы для подшипников или подшипники скольжения. Не рекомендуется использовать колеса с резиновым протектором в агрессивных средах.

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