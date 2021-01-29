Жертвы коронавируса в России: в каких городах больше всего смертей за сутки на 29 января. Список

За весь период по России умерло 72 185 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 29 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 238 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2203 (11,5%) без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 534 смерти:

Москва — 63

Санкт-Петербург — 51

Московская область — 39

Красноярский край — 24

Краснодарский край — 20

Ростовская область — 20

Нижегородская область — 17

Свердловская область — 15

Воронежская область — 12

Ленинградская область — 12

Республика Чувашия — 11

Тульская область — 10

Ульяновская область — 10

Челябинская область — 10

Ивановская область — 9

Республика Крым — 9

Пермский край — 9

Алтайский край — 9

Иркутская область — 8

Новосибирская область — 8

Владимирская область — 7

Мурманская область — 7

Вологодская область — 6

Республика Дагестан — 6

Республика Татарстан — 6

Удмуртская Республика — 6

Томская область — 6

Белгородская область — 5

Орловская область — 5

Смоленская область — 5

Волгоградская область — 5

Оренбургская область — 5

Ханты-Мансийский автономный округ — 5

Приморский край — 5

Ярославская область — 4

Астраханская область — 4

Севастополь — 4

Ставропольский край — 4

Саратовская область — 4

Республика Хакасия — 4

Курская область — 3

Липецкая область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Коми — 3

Пензенская область — 3

Омская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Забайкальский край — 3

Псковская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Северная Осетия - Алания — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Марий Эл — 2

Самарская область — 2

Курганская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Республика Бурятия — 2

Хабаровский край — 2

Сахалинская область — 2

Рязанская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Тюменская область — 1

Республика Алтай — 1

Амурская область — 1

Магаданская область — 1

За весь период по России умерло 72 185 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тыс. 433 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф