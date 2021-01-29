Жертвы коронавируса в России: в каких городах больше всего смертей за сутки на 29 января. Список

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 238 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2203 (11,5%) без клинических проявлений.
За последние сутки подтверждено 534 смерти:
Москва — 63
Санкт-Петербург — 51
Московская область — 39
Красноярский край — 24
Краснодарский край — 20
Ростовская область — 20
Нижегородская область — 17
Свердловская область — 15
Воронежская область — 12
Ленинградская область — 12
Республика Чувашия — 11
Тульская область — 10
Ульяновская область — 10
Челябинская область — 10
Ивановская область — 9
Республика Крым — 9
Пермский край — 9
Алтайский край — 9
Иркутская область — 8
Новосибирская область — 8
Владимирская область — 7
Мурманская область — 7
Вологодская область — 6
Республика Дагестан — 6
Республика Татарстан — 6
Удмуртская Республика — 6
Томская область — 6
Белгородская область — 5
Орловская область — 5
Смоленская область — 5
Волгоградская область — 5
Оренбургская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Приморский край — 5
Ярославская область — 4
Астраханская область — 4
Севастополь — 4
Ставропольский край — 4
Саратовская область — 4
Республика Хакасия — 4
Курская область — 3
Липецкая область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Пензенская область — 3
Омская область — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Забайкальский край — 3
Псковская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Самарская область — 2
Курганская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Республика Бурятия — 2
Хабаровский край — 2
Сахалинская область — 2
Рязанская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Тюменская область — 1
Республика Алтай — 1
Амурская область — 1
Магаданская область — 1
За весь период по России умерло 72 185 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 411 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 тыс. 433 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф