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Лучшие роботы для мытья окон в 2021 году

16:13 29.01.2021
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Установка робота для мытья окон - отличный способ сохранить стекло в чистоте, не прибегая к лестницам и скребкам.

Установка робота для мытья окон - отличный способ сохранить стекло в чистоте, не прибегая к лестницам и скребкам. Робот, выполняющий эту работу, не только освобождает вас, но и является более безопасным способом мыть определенные окна.

Лучшие роботы для мытья окон

Hobot 298 - это идеальный робот для мытья окон, поскольку он использует искусственный интеллект для определения наилучшего маршрута очистки и оснащен ультразвуковой системой распыления воды, обеспечивающей сияние ваших окон. Мы собрали все лучшие роботы для мытья окон, чтобы помочь вам выбрать лучшее для ваших нужд.

Лучший в целом: Hobot 298

Hobot 298 - робот-пылесос, наполненный мощными и удобными функциями. робот мойщик Hobot использует искусственный интеллект для определения наиболее эффективного маршрута и отслеживает очищенные области, позволяя останавливаться после завершения работы. Лазерное обнаружение рамы предотвращает попадание пылесоса на другое окно или поверхность, а алгоритм предотвращения падения сохраняет ваши вложения в целости и сохранности.

Когда дело доходит до очистки, Hobot 298 имеет встроенный резервуар, в котором используется ультразвуковая технология для распределения содержимого в плотном тумане. Бак для жидкости всегда хорошо виден, а его нанесение сочетается с чистящей салфеткой из микрофибры, которая полирует и сушит ваши окна, чтобы обеспечить блеск без полос.

Hobot 298 оснащен тремя автоматическими режимами очистки, а также возможностью подключения по Bluetooth для тех, кто хочет полностью контролировать, куда направляется робот и когда распылять чистящий раствор.

Лучшее соотношение цены и качества: Fegrui R-C901

Fegrui R-C091 - один из самых дешевых роботов для мытья окон. Несмотря на низкую цену, R-C901 поставляется со всем необходимым, включая шесть сменных чистящих салфеток и распылитель, который позволяет выбрать тип чистящего средства, необходимого для работы.

Лучшее удобство: Ecovacs Winbot X

Ecovacs Winbot X - единственный робот для мытья окон на рынке, работающий только от встроенной перезаряжаемой батареи. Эта беспроводная конструкция упрощает и ускоряет настройку пылесоса, не беспокоясь о шнурах, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет максимальное удобство.

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