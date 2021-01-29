Факты об использовании бумажных полотенец - удивительные вещи, которые вам нужно знать

Бумажное полотенце может быть одним из самых простых продуктов для обмена, если мы хотим уменьшить наше воздействие на окружающую среду.

Бумажное полотенце может быть одним из самых простых продуктов для обмена, если мы хотим уменьшить наше воздействие на окружающую среду. Бумажное полотенце - это бумажный продукт, который выбрасывают и попадают на свалку. Итак, давайте рассмотрим бумажное полотенце и почему мы должны переосмыслить свой выбор.

Факты об использовании бумажных полотенец

Сколько рулонов бумажных полотенец использует средняя семья

Это довольно сложно отследить, и каждая семья будет использовать разное количество, но, судя по моему исследованию, довольно часто семьи используют 1,5–2 рулона в неделю. Я знаю, что в нашем доме мы, вероятно, использовали 1 рулон каждые 2 недели, прежде чем я переключился на другие варианты. Больше информации смотреть тут.

Откуда берутся бумажные полотенца

В большинстве случаев бумажные полотенца делают с деревьев. Большинство бумажных полотенец производятся из новых материалов, то есть деревья вырубают, превращают в бумажную массу, а затем в бумажные полотенца, которые затем используются один раз и выбрасываются.

Для чего используются бумажные полотенца и что можно использовать вместо них

Если мы знаем, для чего обычно используются бумажные полотенца, это может помочь нам решить, как сократить количество используемых бумажных полотенец или заменить их все вместе на что-то более экологичное. Большинство из нас знает их по их способности поглощать разливы, но есть еще много вещей, которые мы используем для того, чтобы их можно было легко заменить на более устойчивый вариант.

Вытирание

Я знаю, что есть много поваров, которые рекомендуют протирать сковороды бумажным полотенцем между использованиями или просто для удаления излишков масла. Я знаю, что делал это время от времени, но я обнаружил, что столь же эффективным является быстрое ополаскивание и скраб теплой водой.

Поглощение лишнего жира из продуктов

Если вы жарите пищу на масле, вы, возможно, знакомы с практикой, когда ее бросают на бумажное полотенце, чтобы масло впиталось. Еще один отличный способ сделать это - просто положить еду на решетку для торта, подложив под нее тарелку. Масло будет стекать без остатка пропитанного маслом бумажного полотенца.