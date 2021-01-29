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Почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу, выяснили ученые

17:45 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исследователи описали основные механизмы формирования иммунитета при COVID-19.

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По мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Американские ученые описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19 и ответили на вопрос о том, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы. Исследование опубликовано в журнале Science.
Пандемия COVID-19 выявила широкий спектр иммунных реакций у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, и, соответственно, самые различные клинические исходы.
Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) описали основные механизмы формирования иммунитета при COVID-19.

Проникая в клетки-хозяева, вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, что позволяет им распространяться дальше, на наиболее восприимчивые клетки. Для борьбы с вирусом иммунная система включает врожденные иммунные реакции, такие как воспаление, которые, в свою очередь, активируют адаптивную иммунную систему.
Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. Если эти клетки распознают вирус — как правило, это происходит, когда ранее вирус уже попадал в организм — начинают работать клеточная (Т-клеточная) и гуморальная (В-клеточная) ветви адаптивного иммунитета, совместно обеспечивая эффективную защиту. Как Т-клеточные, так и В-клеточные реакции играют важную роль в контроле вирусов и развитии иммунитета.
Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. На этом основана стратегия вакцинации. В то же время исследователи отмечают, что зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом.

Возможно, считают авторы, наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде "обычной простуды". Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов.
Поэтому, по мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.
В дальнейшем авторы планируют выяснить, могут ли предшествующие инфицирования другими респираторными инфекциями или иммуноопосредованные состояния, такие как астма, повысить или понизить восприимчивость к SARS-CoV-2, а также разобраться, на чем основываются различия в адаптивных иммунных ответах между детьми и взрослыми.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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