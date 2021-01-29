Проблемы с iPhone и способы их устранения

Пользователи iPhone сталкиваются с различными типами проблем при обновлении до новой iOS, переносе данных со старого на новый iPhone, взломе или запуске любого нового приложения на своем устройстве.

Пользователи iPhone сталкиваются с различными типами проблем при обновлении до новой iOS, переносе данных со старого на новый iPhone, взломе или запуске любого нового приложения на своем устройстве.

Руководство по устранению распространенных проблем iPhone

Может быть много причин проблем с iPhone из-за аппаратного / программного обеспечения, связанных даже с некоторыми ошибками в iOS, которые просто необходимо исправить. А отремонтировать ваш новенький iPhone в Киеве можно здесь: https://ifix.ua/remont/iPhone/12.

Белый экран смерти iPhone

Неудачное обновление, джейлбрейк или проблемы с оборудованием могут привести к появлению белого экрана смерти iPhone. Вы можете перезагрузить устройство. Если это не помогло решить проблему, выполните полный сброс (сброс настроек к заводским настройкам) вашего iPhone. Если аппаратный сброс тоже не работает, загрузите iPhone в режиме DFU (обновление прошивки устройства).

Потерянные данные iPhone после обновления или взлома

Часто после взлома iPhone или обновления до новой версии вы, как правило, теряете видео, фотографии, контакты, сообщения iPhone и т. Д. В любой такой ситуации потери данных iPhone на помощь приходит резервное копирование iCloud и iTunes.

Поврежденный водой iPhone

Вы пролили на ваш iPhone стакан воды или случайно уронили его в бассейн!

Поврежденные водой iPhone могут включаться, а могут и не включаться. Есть высокие шансы потерять данные вашего iPhone. Даже Apple не покрывает жидкие повреждения своей годовой гарантией.

Вытрите его полотенцем и извлеките SIM-карту. Не подключайте его и не включайте. Вы также можете держать его в пакетиках с силикагелем около двух дней, чтобы он высох.

Проблемы со сроком службы батареи iPhone

Быстрая разрядка аккумулятора iPhone - одна из наиболее частых проблем пользователей iPhone во всем мире. Проблемы с временем автономной работы обычно возникают после обновления iOS.

С плохой производительностью батареи iPhone можно справиться с помощью сброса настроек к заводским настройкам, контроля использования приложений, которые потребляют высокий заряд батареи, таких как Uber, Google Maps, YouTube и т. Д.