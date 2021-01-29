29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Проблемы с iPhone и способы их устранения

16:22 29.01.2021
0

Пользователи iPhone сталкиваются с различными типами проблем при обновлении до новой iOS, переносе данных со старого на новый iPhone, взломе или запуске любого нового приложения на своем устройстве.

Пользователи iPhone сталкиваются с различными типами проблем при обновлении до новой iOS, переносе данных со старого на новый iPhone, взломе или запуске любого нового приложения на своем устройстве.

Руководство по устранению распространенных проблем iPhone

Может быть много причин проблем с iPhone из-за аппаратного / программного обеспечения, связанных даже с некоторыми ошибками в iOS, которые просто необходимо исправить. А отремонтировать ваш новенький iPhone в Киеве можно здесь: https://ifix.ua/remont/iPhone/12.

Белый экран смерти iPhone

Неудачное обновление, джейлбрейк или проблемы с оборудованием могут привести к появлению белого экрана смерти iPhone. Вы можете перезагрузить устройство. Если это не помогло решить проблему, выполните полный сброс (сброс настроек к заводским настройкам) вашего iPhone. Если аппаратный сброс тоже не работает, загрузите iPhone в режиме DFU (обновление прошивки устройства).

Потерянные данные iPhone после обновления или взлома

Часто после взлома iPhone или обновления до новой версии вы, как правило, теряете видео, фотографии, контакты, сообщения iPhone и т. Д. В любой такой ситуации потери данных iPhone на помощь приходит резервное копирование iCloud и iTunes.

Поврежденный водой iPhone

Вы пролили на ваш iPhone стакан воды или случайно уронили его в бассейн!

Поврежденные водой iPhone могут включаться, а могут и не включаться. Есть высокие шансы потерять данные вашего iPhone. Даже Apple не покрывает жидкие повреждения своей годовой гарантией.

Вытрите его полотенцем и извлеките SIM-карту. Не подключайте его и не включайте. Вы также можете держать его в пакетиках с силикагелем около двух дней, чтобы он высох.

Проблемы со сроком службы батареи iPhone

Быстрая разрядка аккумулятора iPhone - одна из наиболее частых проблем пользователей iPhone во всем мире. Проблемы с временем автономной работы обычно возникают после обновления iOS.

С плохой производительностью батареи iPhone можно справиться с помощью сброса настроек к заводским настройкам, контроля использования приложений, которые потребляют высокий заряд батареи, таких как Uber, Google Maps, YouTube и т. Д.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным, завили в Вашингтоне
16:45 29-01-2021
Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным, завили в Вашингтоне
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются 1
16:37 29-01-2021
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
БердскЛунное затмение в суперлуние 2021: Что нельзя делать в этот мощный энергетический и магический день
16:36 29-01-2021
Лунное затмение в суперлуние 2021: Что нельзя делать в этот мощный энергетический и магический день
Впервые показали "дворец Путина" изнутри. Смотрите видео
16:35 29-01-2021
Впервые показали
Зашел в Черное море эсминцем ВМС США Porter
16:30 29-01-2021
Зашел в Черное море эсминцем ВМС США Porter
SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды
16:30 29-01-2021
SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды
Советы по использованию бензиновой газонокосилки
16:26 29-01-2021
Советы по использованию бензиновой газонокосилки
Какие виды бизнеса существуют в Австралии
16:24 29-01-2021
Какие виды бизнеса существуют в Австралии
Проблемы с iPhone и способы их устранения
16:22 29-01-2021
Проблемы с iPhone и способы их устранения
Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января
16:21 29-01-2021
Сводка коронавируса в России: сколько зараженных насчитал оперштаб за сутки на 29 января