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Какие виды бизнеса существуют в Австралии

16:24 29.01.2021
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Возможность получить финансирование для своего бизнеса, например ссуду для малого бизнеса, поможет вам принимать решения для своей компании и разрабатывать стратегии, которые помогут вам выделиться на конкурентном рынке.

Возможность получить финансирование для своего бизнеса, например ссуду для малого бизнеса, поможет вам принимать решения для своей компании и разрабатывать стратегии, которые помогут вам выделиться на конкурентном рынке.

Типы бизнеса на рынке в Австралии

Ведение нового бизнеса может быть довольно сложной задачей, особенно если вы нацелены на рост числа клиентов на текущем рынке. Давайте рассмотрим различные типы бизнеса, входящие в состав австралийского рынка. Узнайте больше на сайте: place-advisor.com.

Единоличное владение

Бизнес, который создается, принадлежит и управляется одним человеком, называется индивидуальным предпринимательством.

Ведение индивидуального предприятия означает, что у вас есть полный контроль над бизнесом, включая юридические обязанности:

  • Ссуды;
  • Долги;
  • Убыток; и
  • Правовые вопросы.

Учитывая, что от вас не требуется соблюдать какие-либо юридические процедуры или заполнять формы для декларирования своего бизнеса, индивидуальное предпринимательство легко начать.

Кроме того, вам не нужно работать в одиночку, вам по закону разрешено нанимать людей, которые будут помогать вам в вашем бизнесе.

Работа в партнерстве

Бизнес, который насчитывает не более 20 участников и которым владеют и управляют более двух человек, считается партнерством.

Ответственность за эту бизнес-структуру, как юридическую, так и финансовую, распределяется между каждым членом.

Регистрация вашего бизнеса в правительстве важна, когда вы создаете название компании.

Партнерство означает, что вы можете объединить навыки и знания между вами и вашими партнерами, чтобы выработать передовой опыт и политику.

Корпорация

При обращении к термину «корпорация» этот тип бизнеса позволяет вам быть акционером или инвестором своих акций. Одна из главных характеристик этого типа бизнеса - ограниченные обязательства и защита ваших активов от требований кредиторов.

Корпорации обычно нанимают профессионалов для управления своим бизнесом. Жизнь такой компании обычно не ограничена из-за возможности объединять ресурсы разных людей, которые становятся акционерами.

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