Советы по использованию бензиновой газонокосилки

Бензиновые газонокосилки Husqvarna – это актуальная техника, необходимая в каждом доме, так как для благоустройства участка требуется качественный инструмент, который сможет справиться с разными видами зарослей.
Во время покупки необходимо акцентировать внимание не только на приемлемой стоимости, но и бренде, так как именно от качества деталей зависит срок службы инструмента. Низкокачественный инструмент чаще всего имеет более низкую мощность, а также не позволяет пользоваться им комфортно.
Но если стоит вопрос, какой лучше агрегат купить, чтобы максимально легко и быстро справляться с облагораживанием территории, то лучше довериться проверенным брендам и качественной технике, например газонокосилкам от бренда Husqvarna https://www.agrotreding.ru/catalog/benzinovye-gazonokosilki/husqvarna.
Бензиновые газонокосилки Husqvarna – рекомендации по использованию
Многие потребители не знают, как пользоваться бензиновой газонокосилкой, какие действия необходимо совершать до момента включения агрегата и после его использования.
Перед эксплуатацией техники необходимо проверить ее на наличие видимых дефектов, а также затянуть болты. Уделить особое внимание:
- наличию масла;
- состоянию редуктора;
- качеству заточки ножа;
- наличию бензина.
При длительном отсутствии эксплуатации смазать элементы управления.
Дельные советы:
- До момента включения агрегата необходимо выбрать режим высоты покоса или настроить вручную ее на каждом колесе.
- Специалисты советуют следить за количеством травы, находящейся в резервуаре, так как при его наполнении покос продолжается. Но при этом качество значительно уменьшается. Можно опорожнять травоприемник только после того, как агрегат будет полностью выключен.
- После окончания покоса нужно удалить все остатки травы. Когда бензиновая газонокосилка полностью остынет, важно сделать повторный осмотр на повреждения, а также появление дефектов. Рекомендовано устранять неполадки сразу или записывать данные о неисправностях в блокнот, чтобы не вспомнить о проблеме в момент включения агрегата.
- Лучше не косить влажную траву, но если есть необходимость, то снижать уровень высоты покоса нужно в несколько этапов, чтобы не заставлять работать технику в условиях высокой нагрузки.
Как пользоваться бензиновой газонокосилкой и какой способ очищения и хранения выбрать?
Чтобы помыть бензиновую газонокосилку, требуется создать необходимые условия. Для этого нужен напор воды от 0,5 до 3 бар. Чтобы удалить траву, следует подсоединить шланг к штуцеру на деке и открыть кран. После выполнения манипуляции вся трава будет вымыта, а дека станет чистой. В некоторых агрегатах нет специальной трубки, поэтому необходимо их наклонять для удаления воды из деки. Специалисты также рекомендуют по возможности отказаться от промывки водой и выбрать более деликатный способ очищения - потоком воздуха.
Для того чтобы техника служила максимально долго и качественно, необходимо правильно выбирать место для хранения. Оно должно быть:
- сухим;
- хорошо проветриваемым.
Также нужно положить технику на хранение со слитым бензином и консервированными тягами и подшипниками. Чтобы не переживать об остатках влаги на агрегате, следует воспользоваться воздушным обдувом, который позволит полностью высушить агрегат.
При грамотном и бережном отношении, выполнении рекомендаций, а также выборе правильной газонокосилки можно наслаждаться длительным сроком эксплуатации. Но, к сожалению, низкокачественные агрегаты не отличаются выносливостью и мощностью, поэтому стоит единожды потратиться на качественную и долговечную продукцию.