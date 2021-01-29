Советы по использованию бензиновой газонокосилки

Бензиновые газонокосилки Husqvarna – это актуальная техника, необходимая в каждом доме, так как для благоустройства участка требуется качественный инструмент, который сможет справиться с разными видами зарослей.

Бензиновые газонокосилки Husqvarna – это актуальная техника, необходимая в каждом доме, так как для благоустройства участка требуется качественный инструмент, который сможет справиться с разными видами зарослей.

Во время покупки необходимо акцентировать внимание не только на приемлемой стоимости, но и бренде, так как именно от качества деталей зависит срок службы инструмента. Низкокачественный инструмент чаще всего имеет более низкую мощность, а также не позволяет пользоваться им комфортно.

Но если стоит вопрос, какой лучше агрегат купить, чтобы максимально легко и быстро справляться с облагораживанием территории, то лучше довериться проверенным брендам и качественной технике, например газонокосилкам от бренда Husqvarna https://www.agrotreding.ru/catalog/benzinovye-gazonokosilki/husqvarna.

Бензиновые газонокосилки Husqvarna – рекомендации по использованию

Многие потребители не знают, как пользоваться бензиновой газонокосилкой, какие действия необходимо совершать до момента включения агрегата и после его использования.

Перед эксплуатацией техники необходимо проверить ее на наличие видимых дефектов, а также затянуть болты. Уделить особое внимание:

наличию масла;

состоянию редуктора;

качеству заточки ножа;

наличию бензина.

При длительном отсутствии эксплуатации смазать элементы управления.

Дельные советы:

До момента включения агрегата необходимо выбрать режим высоты покоса или настроить вручную ее на каждом колесе. Специалисты советуют следить за количеством травы, находящейся в резервуаре, так как при его наполнении покос продолжается. Но при этом качество значительно уменьшается. Можно опорожнять травоприемник только после того, как агрегат будет полностью выключен. После окончания покоса нужно удалить все остатки травы. Когда бензиновая газонокосилка полностью остынет, важно сделать повторный осмотр на повреждения, а также появление дефектов. Рекомендовано устранять неполадки сразу или записывать данные о неисправностях в блокнот, чтобы не вспомнить о проблеме в момент включения агрегата. Лучше не косить влажную траву, но если есть необходимость, то снижать уровень высоты покоса нужно в несколько этапов, чтобы не заставлять работать технику в условиях высокой нагрузки.

Как пользоваться бензиновой газонокосилкой и какой способ очищения и хранения выбрать?

Чтобы помыть бензиновую газонокосилку, требуется создать необходимые условия. Для этого нужен напор воды от 0,5 до 3 бар. Чтобы удалить траву, следует подсоединить шланг к штуцеру на деке и открыть кран. После выполнения манипуляции вся трава будет вымыта, а дека станет чистой. В некоторых агрегатах нет специальной трубки, поэтому необходимо их наклонять для удаления воды из деки. Специалисты также рекомендуют по возможности отказаться от промывки водой и выбрать более деликатный способ очищения - потоком воздуха.

Для того чтобы техника служила максимально долго и качественно, необходимо правильно выбирать место для хранения. Оно должно быть:

сухим;

хорошо проветриваемым.

Также нужно положить технику на хранение со слитым бензином и консервированными тягами и подшипниками. Чтобы не переживать об остатках влаги на агрегате, следует воспользоваться воздушным обдувом, который позволит полностью высушить агрегат.

При грамотном и бережном отношении, выполнении рекомендаций, а также выборе правильной газонокосилки можно наслаждаться длительным сроком эксплуатации. Но, к сожалению, низкокачественные агрегаты не отличаются выносливостью и мощностью, поэтому стоит единожды потратиться на качественную и долговечную продукцию.