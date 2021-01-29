SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды

SSL-сертификат представляет собой инструмент для защиты личных данных пользователей на сайте. При его отсутствии браузер предупреждает юзеров о незащищенном подключении. Видя такое сообщение, человек, как правило, меньше доверяет сайту. Иногда люди вообще не переходят на веб-ресурс. Об использовании технологии защиты сообщает индикатор в виде зеленого замка в адресной строке браузера.
Принцип шифрования
Когда юзер вводит свои данные на защищенном сайте, браузер шифрует текст в набор символов, после чего сообщение передается на сервер. Там происходит его дешифрование с помощью специальной программы. Изменение текста осуществляется с использованием ключа. Подобрать его практически нереально, поэтому пользователь может не переживать за сохранность своих данных.
В работе сертификата может быть задействована одна из двух технологий шифрования:
- Симметричная. В данном случае для шифрования и расшифровки информации используется один ключ.
- Асимметричная. Здесь речь идет о двух ключах: публичный и приватный. Первый выполняет шифрование данных. Он виден для всех браузеров. Приватный ключ расшифровывает информацию. Он сохраняется в защищенном месте на сервере.
Симметричная технология более удобна, но ключ должен быть известен обеим сторонам. На практике это очень сложно реализовать. Асимметричное шифрование в данном случае используется для передачи симметричного ключа. Он генерируется при каждом посещении сайта пользователем.
Виды сертификатов и их особенности
Независимо от типа выбранного ССЛ, после покупки пользователя все равно будут проверять. Это позволит подтвердить удостоверение личности и права на доменное имя.
По сложности процедуры SSL бывают:
- С проверкой домена. Наиболее простой вариант, требующий только подтверждение права на владение доменным именем. Чтобы получить SSL, можно сделать запрос в виде письма на электронный ящик из указанных в настройках домена данных. Как правило, для сверки информации требуется не более 15 минут. Такие SSL оптимальны для небольших магазинов или блогов. Их стоимость невысокая, они защищают данные клиентов, быстро выпускаются и являются неплохим бонусом при SEO-оптимизации и ранжировании в поисковых системах.
- С проверкой организации. Чтобы получить сертификат, нужно представить компании-регистратору документы, указывающие на наличие информации о вашей фирме в государственном реестре. Если речь идет о физическом лице, понадобится паспорт или водительское удостоверение. Условия проверки, как правило, высылаются на электронный ящик. Это позволит центру сертификации удостовериться в наличии права на коммерческую деятельность.
- С расширенной проверкой. В этом случае на сайте будет отображаться зеленая строчка с названием компании или организации. После приобретения выполняется сверка контактных данных регистратором. Все требования содержатся в электронном письме. Такой тип сверки более сложный, поскольку эти SSL выдаются корпоративным заказчикам, предприятиям, банковским учреждениям и т. д.
Быстро и недорого получить SSL-сертификат можно по ссылке https://onehostplanet.ru/ssl. При выборе типа проверки нужно в первую очередь учитывать масштабы своего проекта. Если это небольшой сайт, нет смысла покупать SSL с расширенной сверкой. Нужно учитывать, что от ее уровня зависят список документов, которые потребуются для выдачи, скорость получения и стоимость услуги.
По типу защиты сертификаты бывают:
- Для 1 сайта. Это может быть одно имя (как основное доменное, так и субдомен). Такая защита актуальна для случаев, когда пользователь указывает персональную информацию только на одной странице.
- Для нескольких доменных имен. Может использоваться для защиты разных сайтов одного владельца или компании. Отличный вариант для международных организаций, онлайн-магазинов определенной торговой сети и т. д.
- Для субдоменов. Обеспечивает защиту основного сайта, а также субдоменов первого уровня.
Владельцам проектов с кириллическими доменами предлагаются SSL с поддержкой IDN. Дело в том, что обычный сертификат автоматически переводит название с нелатинскими буквами. Если пользователь будет совершать транзакцию, в отчете он увидит, что его средства переходят сайту с другим названием. Как правило, после этого запрос отменяется.
В Сети можно найти бесплатные ССЛ (самоподписные). Сертифицированные центры их не выдают, соответственно, их защита очень слабая. Злоумышленник сможет без проблем взломать такой сертификат и заполучить всю конфиденциальную информацию. Кроме того, браузеры их обычно не воспринимают, предупреждая пользователей о потенциальной опасности.