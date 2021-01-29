SSL-сертификат: зачем нужен, принцип шифрования, виды

SSL-сертификат представляет собой инструмент для защиты личных данных пользователей на сайте. При его отсутствии браузер предупреждает юзеров о незащищенном подключении. Видя такое сообщение, человек, как правило, меньше доверяет сайту. Иногда люди вообще не переходят на веб-ресурс. Об использовании технологии защиты сообщает индикатор в виде зеленого замка в адресной строке браузера.

Принцип шифрования

Когда юзер вводит свои данные на защищенном сайте, браузер шифрует текст в набор символов, после чего сообщение передается на сервер. Там происходит его дешифрование с помощью специальной программы. Изменение текста осуществляется с использованием ключа. Подобрать его практически нереально, поэтому пользователь может не переживать за сохранность своих данных.

В работе сертификата может быть задействована одна из двух технологий шифрования:

Симметричная. В данном случае для шифрования и расшифровки информации используется один ключ. Асимметричная. Здесь речь идет о двух ключах: публичный и приватный. Первый выполняет шифрование данных. Он виден для всех браузеров. Приватный ключ расшифровывает информацию. Он сохраняется в защищенном месте на сервере.

Симметричная технология более удобна, но ключ должен быть известен обеим сторонам. На практике это очень сложно реализовать. Асимметричное шифрование в данном случае используется для передачи симметричного ключа. Он генерируется при каждом посещении сайта пользователем.

Виды сертификатов и их особенности

Независимо от типа выбранного ССЛ, после покупки пользователя все равно будут проверять. Это позволит подтвердить удостоверение личности и права на доменное имя.

По сложности процедуры SSL бывают:

С проверкой домена. Наиболее простой вариант, требующий только подтверждение права на владение доменным именем. Чтобы получить SSL, можно сделать запрос в виде письма на электронный ящик из указанных в настройках домена данных. Как правило, для сверки информации требуется не более 15 минут. Такие SSL оптимальны для небольших магазинов или блогов. Их стоимость невысокая, они защищают данные клиентов, быстро выпускаются и являются неплохим бонусом при SEO-оптимизации и ранжировании в поисковых системах. С проверкой организации. Чтобы получить сертификат, нужно представить компании-регистратору документы, указывающие на наличие информации о вашей фирме в государственном реестре. Если речь идет о физическом лице, понадобится паспорт или водительское удостоверение. Условия проверки, как правило, высылаются на электронный ящик. Это позволит центру сертификации удостовериться в наличии права на коммерческую деятельность. С расширенной проверкой. В этом случае на сайте будет отображаться зеленая строчка с названием компании или организации. После приобретения выполняется сверка контактных данных регистратором. Все требования содержатся в электронном письме. Такой тип сверки более сложный, поскольку эти SSL выдаются корпоративным заказчикам, предприятиям, банковским учреждениям и т. д.

Быстро и недорого получить SSL-сертификат можно по ссылке https://onehostplanet.ru/ssl. При выборе типа проверки нужно в первую очередь учитывать масштабы своего проекта. Если это небольшой сайт, нет смысла покупать SSL с расширенной сверкой. Нужно учитывать, что от ее уровня зависят список документов, которые потребуются для выдачи, скорость получения и стоимость услуги.

По типу защиты сертификаты бывают:

Для 1 сайта. Это может быть одно имя (как основное доменное, так и субдомен). Такая защита актуальна для случаев, когда пользователь указывает персональную информацию только на одной странице. Для нескольких доменных имен. Может использоваться для защиты разных сайтов одного владельца или компании. Отличный вариант для международных организаций, онлайн-магазинов определенной торговой сети и т. д. Для субдоменов. Обеспечивает защиту основного сайта, а также субдоменов первого уровня.

Владельцам проектов с кириллическими доменами предлагаются SSL с поддержкой IDN. Дело в том, что обычный сертификат автоматически переводит название с нелатинскими буквами. Если пользователь будет совершать транзакцию, в отчете он увидит, что его средства переходят сайту с другим названием. Как правило, после этого запрос отменяется.

В Сети можно найти бесплатные ССЛ (самоподписные). Сертифицированные центры их не выдают, соответственно, их защита очень слабая. Злоумышленник сможет без проблем взломать такой сертификат и заполучить всю конфиденциальную информацию. Кроме того, браузеры их обычно не воспринимают, предупреждая пользователей о потенциальной опасности.