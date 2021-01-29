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Почему отказываются переходить на электронные трудовые книжки жители Новосибирской области

18:45 29.01.2021 Фото: pfr.gov.ru
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При этом тех, кто отрицательно оценивает переход на электронные трудовые книжки, среди опрошенных жителей НСО 16%.

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Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная — непонимание, как это будет работать

Непонятно, как это будет работать.
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Новосибирской области, чтобы узнать их отношение к переходу на электронные трудовые книжки.
87% работающих соискателей из Новосибирской области заявили, что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат, 11% утверждают, что им такое предложение не поступало.

46% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать. 54% — отказались. Выше всего доля тех, кто перевёл трудовую в цифровой формат, в сферах продаж, ИТ и начала карьеры, ниже всего — среди HR-специалистов и бухгалтеров.
Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная — непонимание, как это будет работать (55%). По 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают электронный вариант ненадёжным с точки зрения безопасности личных данных либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов пока не стали переходить на электронную трудовую по рекомендации работодателя.
Основная причина перехода на электронную трудовую — минимизация бумажной волокиты (57% из перешедших выбрали этот вариант). Ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% видят риски потерять бумажную книжку и считают, что так надежнее. 23% перешли на электронный вариант по совету работодателя.
Молодые соискатели в возрасте 18-24 лет чаще делали свой выбор в пользу электронной ТК (57%), в то время как сотрудники старше 31 года в большинстве случаев (60%) отказывались от цифрового варианта, и сохраняли бумажный документ.
46% работающих соискателей из Новосибирской области заявили, что положительно или скорее положительно относятся к переводу трудовых книжек в цифру. Из сибирских регионов, чаще всего позитивную оценку этому изменению давали жители Кузбасса (62%).

При этом тех, кто отрицательно оценивает переход на электронные трудовые книжки, среди опрошенных жителей НСО 16%. Нейтральная позиция почти у трети респондентов (29%).
Наибольшая доля тех, кто относится к переводу трудовой в цифру положительно, работают в сфере искусства и массмедиа (57%), а также среди начинающих карьеру и студентов (56%) и ИТ-специалистов (54%). Больше всего противников этой инициативы — среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).

Источник: hh.ru

трудовая книжка электронная
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