Расправился с отчимом избивавшего мать подросток

Подросток, стремясь защитить свою мать, схватил на кухне нож и нанес им отчиму удар

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в Республике Бурятия по факту убийства мужчины, тело которого было обнаружено 8 января 2021 года в одном из домов в поселке Юбилейном. По данным следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. 7 января 2021 года в вечернее время он во время распития алкогольных напитков стал избивать сожительницу.

Находившийся рядом подросток, стремясь защитить свою мать, схватил на кухне нож и нанес им отчиму удар. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подросток обратился к соседу, который вызвал «скорую помощь» и полицию. Председатель СК России поручил следователям регионального следственного управления тщательно изучить все доводы, озвученные в эфире одного из федеральных каналов, где обсуждалось это происшествие, и дать окончательную правовую оценку действиям подростка только на основании объективной оценки всех собранных доказательств.

Источник: Следком