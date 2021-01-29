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Расправился с отчимом избивавшего мать подросток

17:13 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

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Подросток, стремясь защитить свою мать, схватил на кухне нож и нанес им отчиму удар

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в Республике Бурятия по факту убийства мужчины, тело которого было обнаружено 8 января 2021 года в одном из домов в поселке Юбилейном. По данным следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. 7 января 2021 года в вечернее время он во время распития алкогольных напитков стал избивать сожительницу.

Находившийся рядом подросток, стремясь защитить свою мать, схватил на кухне нож и нанес им отчиму удар. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подросток обратился к соседу, который вызвал «скорую помощь» и полицию. Председатель СК России поручил следователям регионального следственного управления тщательно изучить все доводы, озвученные в эфире одного из федеральных каналов, где обсуждалось это происшествие, и дать окончательную правовую оценку действиям подростка только на основании объективной оценки всех собранных доказательств.

Источник: Следком

зарезал насмерть нож подросток
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