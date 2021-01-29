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Опустился до 53% уровень доверия Путину

17:25 29.01.2021 Фото: кремлин.ру
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Кроме того, опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26% — отрицательно. Еще 14% респондентов затруднились с ответом.

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Уровень доверия Путину опустился до 53%

Уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до 53%. Это самый низкий показатель с января 2020 года, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Респондентам задали вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». 53% опрошенных ответили, что скорее доверяют президенту, 35% — скорее не доверяют. Еще 12% человек затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 22-24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, в период с 26 января предыдущего года по 17 января этого года уровень доверия Путину держался на уровне 63-55%, не опускаясь ниже. Он стал падать с конца ноября 2020 года.

Кроме того, опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26% — отрицательно. Еще 14% респондентов затруднились с ответом.

Источник: tvrain.ru

власть доверие президент рейтинг Владимир Путин
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От редакции

Вы доверяете Владимиру Путину?

Аноним, 29 января 2021 17:38
НВР:
После того как наших детей "разделили"ущемили их право на выплоту-ПРОПАЛО ДОВЕРИЕ
Аноним, 29 января 2021 17:53
НВР:
Путину не верю от слова "совсем", а также не доверяю Фонду "Общественное мнение". Большего доверия вызывают данные Левада-центра. А, по большому счету, все эти опросы общественного мнения не отражают действительности на 100%.
Аноним, 29 января 2021 18:10
Нет.

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