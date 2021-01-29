Опустился до 53% уровень доверия Путину

Кроме того, опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26% — отрицательно. Еще 14% респондентов затруднились с ответом.

Уровень доверия Путину опустился до 53%

Уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до 53%. Это самый низкий показатель с января 2020 года, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Респондентам задали вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». 53% опрошенных ответили, что скорее доверяют президенту, 35% — скорее не доверяют. Еще 12% человек затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 22-24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, в период с 26 января предыдущего года по 17 января этого года уровень доверия Путину держался на уровне 63-55%, не опускаясь ниже. Он стал падать с конца ноября 2020 года.

Кроме того, опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26% — отрицательно. Еще 14% респондентов затруднились с ответом.

Источник: tvrain.ru