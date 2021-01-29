На путинские выплаты в 10 000 рублей купила царский бассейн для 5 детей мама и коренная хуторянка из Ставропольского края Марина Переверзева

Хуторянка с супругом стараются, чтобы их дети не чувствовали себя обделенными. Какими растут ребятишки в этой семье, что они раздают на улице килограммами, узнайте.

Марина больше не планирует детей

Своими проблемами и радостями поделилась с жителями Бердска многодетная мама из Ставропольского края 39-летняя Марина Переверзева.

Семья Переверзевых живет рядом с Зеленокумском в хуторе Рог, насчитывающем порядка 100 дворов. Марина с супругом воспитывают пятерых детей. Старший сын, 18-летний Кирилл, служит в армии, Софье 11 лет, Олесе — 8 лет, Оленьке — 4 года, младшенькой Дарине исполнилось 2 годика.

Марина коренная хуторянка. С большой теплотой она говорит о своей маме, которая одна вырастила троих детей. Всю жизнь она работала дояркой в колхозе, как не было тяжело, дети были обуты, одеты, накормлены и все получили образование. И сейчас мама для Марины продолжает оставаться поддержкой и опорой.

С будущим супругом у Марины случился, можно сказать, «служебный роман». Они оба работали на фермах, расположенных рядом, только у разных хозяев.

-Когда мы с мужем познакомились, у меня уже рос Кирилл. Поженились, когда сыну было 2 года. Его отец побоялся ответственности и сбежал, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Переверзева.

По словам хуторянки, супруг хотел записать сына Марины на свою фамилию, но он тогда был уже подростком и сказал: «Папа, я, конечно, люблю тебя, ты меня воспитал, и я благодарен за это, но я хочу продолжать род дедушки». Ни раз муж его не обидел, не сказал плохого слова, рассказала Марина.

Марина говорит с болью о том, что у нее могло бы быть сейчас не пятеро, а шестеро детей. Когда их с мужем сыну был 1 год 7 месяцев, он умер в результате несчастного случая.

По словам многодетной мамы, с мужем они не планировали создавать большую семью, но так случилось. Делать аборты — большой грех, считает хуторянка.

Вместе с мужем Марина работала на мусороперерабатывающем заводе, но дети часто болели, и ей пришлось уйти. Супруг до сих пор трудится там на бульдозере. Он у нее тракторист от Бога, отметила любящая жена.

Большая семья требует большого труда, но Марина старается все успеть. Есть у нее и помощница — старшая дочь, которая с младшими занимается уроками, нянчится с ними.

-У меня Дарина совсем маленькая была, а Софья с ней нянчилась, пеленки меняла. Я могла и уехать по делам, оставить на нее младшенькую. Ведь у нас ни магазинов, ни школы, ни садика. Хорошо, машина есть, мы ездим за покупками в город. Детей в школу в Зеленокумск забирает школьный автобус.

Бюджет семьи складывается из зарплаты мужа, детских пособий, еще и Маринина мама с пенсии помогает. Большого достатка нет, но на оплату коммуналки, еду, одежду и обувь хватает. Особого хозяйства семья не держит, только уток.

В прошлом году выдался неурожайный год — в огороде ничего не уродилось. Теперь приходится покупать овощи на рынке.

-Картошка — цена космическая, 30 рублей килограмм и не подходи. А там такая картошка — страшно глянуть. Помидоры — 180 рублей, огурцы — 120 рублей.

На семью Марина готовит 8-литровую кастрюлю еды. Хватает на день.

-У меня дети не придираются к еде, но мы покупаем им все, что они хотят. Без колбасы, например, они у нас не живут. Готовлю чаще обычную еду. То борщ сварим, то суп сварим. Конечно, нет денег покупать мясо, чтобы каждый день котлеты жарить и пельмени варить. Но и это бывает. Ребятишки теперь в школе питаются, за старшую плачу только половину, младшие получают бесплатные обеды.

Большим подспорьем для семьи в прошлом году стали путинские выплаты.

-Я купила детям большой бассейн, чтобы они не ходили по дворам не заглядывали. На речку я их не пускаю — страшно, а дома они под присмотром купаются. Софья постоянно хотела хороший телефон — купила ей. Чтобы в школе от других не отличалась. Всех одели и обули.

Марина призналась, что они с супругом стараются, чтобы их дети не чувствовали себя обделенными.

-Сейчас в школе пьют кислородные напитки, дети тоже захотели. Пришлось выложить 500 рублей за 15 дней. А как? Все будут ходить пить, а они будут смотреть?

Дети в семье Переверзевых растут очень добрыми.

-Они последнее отдадут. У меня и муж такой, и я такая. И дети у нас такие же — сами останутся без ничего, а другим отдадут. Накупим им конфет и печенья — меньше трех-четырех килограммов никогда не берем, все вынесут на улицу и раздадут.

Хуторянка рассказала, что уже много лет они не видели зимы. Обычно грязь и слякоть. А в этом году на крещенские морозы выпал немного снег и подморозило землю. Очень приятная погода.

Марине приходилось сталкиваться с негативным отношением к многодетным семьям. Слышать что-то типа «понаплодили нищеты». Однажды ей даже в соцзащите сказали, что они ее рожать не заставляли, думать надо было.

-Я ни разу не пожалела, что у меня большая семья, очень жалею, что сын у меня умер, было бы ему 11 лет. Было бы еще веселее.

Готова ли Марина еще рожать детей?

-Скорее всего, нет. Надо этим ума дать. Но если вдруг произойдет — буду рожать, я не сторонник абортов.