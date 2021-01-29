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Требует разблокировать социальные транспортные карты пенсионерам 65+ мэра Москвы Собянина Общественная палата России

17:31 29.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay.com
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При этом в комиссии палаты по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.

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Когда разблокируют социальные карты москвичам 65+

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» идёт активное и бурное обсуждение ситуации, сложившейся в результате блокировки социальных карт москвичей возраста 65+. Пожилые люди, имеющие право на бесплатный проезд в общественном транспорте, вынуждены платить, чтобы добраться до поликлиники, магазина, родственников.

Карты москвичей старше 65 лет заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря было объявлено, что они автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Комиссия Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разблокировать всем пожилым жителям столицы их социальные карты для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте.

При этом в комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.

— Многие из пожилых горожан сегодня вынуждены оплачивать поездки на общественном транспорте картой «Тройка» и даже прибегать к услугам такси, в том числе чтобы сделать прививку. Люди старшего возраста сегодня активно участвуют в кампании по вакцинации. Снятие ограничений на проезд станет шагом, демонстрирующим уважение к ответственности и сознательности жителей нашего города, — говорится в обращении.
Письмо подписала председатель комиссии Светлана Разворотнева.

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От редакции

Вашу социальную карту разблокировали?

Аноним, 29 января 2021 17:43
НВР:
Нет
Владимир, 29 января 2021 17:59
НВР:
Нет
Аноним, 29 января 2021 18:03
НетНВР:
Пенсионер 65лет Константин, 29 января 2021 18:09
Это неуважение к людям!Просто издевка! Много таких как я возмущены ,знакомые,близкие!Что делают деньги это понятно! Есть закон о льготах! Его отменили!И получается им можно нарушать ,а что делают с молодежью! Мы рабы власти!
Аноним, 29 января 2021 18:11
НВР:
Да

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