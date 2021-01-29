Требует разблокировать социальные транспортные карты пенсионерам 65+ мэра Москвы Собянина Общественная палата России

При этом в комиссии палаты по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.

Когда разблокируют социальные карты москвичам 65+

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» идёт активное и бурное обсуждение ситуации, сложившейся в результате блокировки социальных карт москвичей возраста 65+. Пожилые люди, имеющие право на бесплатный проезд в общественном транспорте, вынуждены платить, чтобы добраться до поликлиники, магазина, родственников.

Карты москвичей старше 65 лет заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря было объявлено, что они автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Комиссия Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разблокировать всем пожилым жителям столицы их социальные карты для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте.

При этом в комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.

— Многие из пожилых горожан сегодня вынуждены оплачивать поездки на общественном транспорте картой «Тройка» и даже прибегать к услугам такси, в том числе чтобы сделать прививку. Люди старшего возраста сегодня активно участвуют в кампании по вакцинации. Снятие ограничений на проезд станет шагом, демонстрирующим уважение к ответственности и сознательности жителей нашего города, — говорится в обращении.

Письмо подписала председатель комиссии Светлана Разворотнева.