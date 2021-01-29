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Захотели освободить от штрафов в непогоду водителей России

17:22 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств

В Госавтоинспекции уточнили, что могут отменить штраф по изображению с комплексов фотовидеофиксации, если, например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега.
Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо < ...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения", - сказал собеседник агентства.

К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега.

В 2019 году Минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. Летом того же года Госавтоинспекция дала своим подразделениям указание, что при плохих погодных условиях - дождь, снегопад, туман - администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться. Но если водитель в такой ситуации все же получил штраф, то его можно обжаловать, и штраф будет отменен.

Источник: ТАСС

непогода ПДД разметка
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