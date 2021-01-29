Повысят социальные выплаты с 1 февраля. Кто станет получать больше

Коэффициент повышения определён, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен.

Единовременные денежные пособия повысят

С 1 февраля на 4,9 процента будут повышены различные социальные выплаты. Размер увеличения рассчитан, исходя индекса потребительских цен за прошлый год.

1 февраля. Повышаются пособия и единовременные денежные выплаты

На 4,9 процента будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Речь, в частности, идёт о детских пособиях и ежемесячной денежной выплате, которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие категории льготников.

Повышение касается единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребёнка; ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет; пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву; выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет.

Коэффициент повышения определён, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен.

Источник: pnp.ru