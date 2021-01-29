Когда россияне смогут отказаться от масок, рассказала Попова

Попова: есть надежда, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году

Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", - сказала она в четверг в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Поповой, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией предполагалось. "По принадлежности коронавирусов он респираторный вирус, должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит, это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования", - заключила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20-25% россиян. "Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел", - сказала Попова.



Источник: ТАСС