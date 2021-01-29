"Дворец Путина" в Геленджике будет гостиницей, заявили строители. Смотрите видео

"Дворец" в Геленджике строится как гостиница, рассказал в интервью "России-1" представитель застройщика. Автор сюжета из "дворца" журналист Александр Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, имя которого попросили не называть.

При этом, по словам Рогаткина, владелец, возможно, в будущем выступит перед прессой: "Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет".

Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.