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"Дворец Путина" в Геленджике будет гостиницей, заявили строители. Смотрите видео

22:44 29.01.2021 Фото: Mash
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По словам автора сюжета, владелец, возможно, в будущем выступит перед прессой: "Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет".

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Дворец строится под гостиницу
"Дворец" в Геленджике строится как гостиница, рассказал в интервью "России-1" представитель застройщика. Автор сюжета из "дворца" журналист Александр Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, имя которого попросили не называть.
При этом, по словам Рогаткина, владелец, возможно, в будущем выступит перед прессой: "Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет".
Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", журналисты телеграм-канала Mash выпустили репортаж из дворца в Геленджике, который фигурирует в новом расследовании Алексея Навального. Отмечается, что съемочной группе разрешили походить по зданию всего час под присмотром представителя технического надзора.

Корреспонденты отмечают, что фасад дворца полностью закончен, а вот внутри — бетонные стены без отделки. Если верить ролику, то в предполагаемой кальянной сейчас расположена комната строителей, где хранятся каски и рабочая форма. А вместо аквадискотеки — незаконченный фонтан с баром. Во дворце нет золотых ершиков, отсутствуют даже ворота с копией царского орла с Зимнего дворца, о которых говорилось в фильме Навального.

Журналисты высказывают предположения, что там может находиться личное поместье, роскошная гостиница или «дом престарелых для олигархов».

В фильме Навального отмечается, что во дворце проводится перестройка внутренних помещений из-за появившейся там плесени.

гостиница Дворец Путина застройщик стройка Александр Рогаткин Владимир Путин Дмитрий Песков
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