Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году

Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%

Реальные располагаемые доходы россиян в четвертом квартале 2020 года снизились на 1,7% в годовом выражении, а за год в целом упали на 3,5%, сообщил Росстат. Разрыв с уровнем доходов 2013 года увеличился с 7 до 11%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году вновь перешли к падению после двух лет роста. В четвертом квартале 2020 года они снизились на 1,7% в годовом выражении, а за год в целом упали на 3,5%, сообщил Росстат.

Достигнув пикового уровня в 2013 году, реальные доходы снижались с 2014 по 2017 год включительно. В 2018 году они выросли на 0,1%, в 2019-м — на 1%. В первом квартале 2020 года доходы населения увеличились в годовом выражении. Однако пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения привели к их обвалу во втором квартале. В третьем и четвертом кварталах реальные располагаемые доходы также оставались ниже уровней соответствующих кварталов 2019-го. В итоге уровень доходов россиян в 2020 году оказался на 11% ниже уровня 2013 года. Годом ранее разрыв составлял 7%.

Уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) за январь — сентябрь составил 13,3%. По итогам шести месяцев доля малоимущих составляла 13,2%.

Росстат пересмотрел данные по динамике доходов за предыдущие кварталы 2020 года и за все кварталы 2019-го: согласно новым данным, в первом квартале 2020 года реальные доходы россиян выросли на 1% (ранее — на 0,7%), во втором упали на 7,9% (ранее — на 8,4%), в третьем — на 5,3% (ранее — на 4,8%).

Розничный товарооборот также падает вслед за доходами. По итогам года он сократился на 4,1%. Но если падение доходов населения постепенно замедлялось по сравнению с провальным вторым кварталом, то потребительская активность вновь ускоряет падение. Оборот розницы, во время действия строгих карантинных мер рухнувший на 16%, в третьем квартале снизился в годовом выражении лишь на 1,6% а в четвертом — на 2,8%. Индекс потребительской уверенности в четвертом квартале также перешел к снижению, сообщал ранее Росстат: он упал на четыре процентных пункта и составил минус 26%.

Падение розничного товарооборота в четвертом квартале могло усугубиться из-за оттока мигрантов, считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова: по данным Министерства внутренних дел за 10 месяцев 2020 года количество зарегистрированных мигрантов сократилось вдвое — с 16 млн до 8 млн человек. Если мигранты работают в теневом секторе, их доходы не учитываются в общей динамике доходов населения, но их потребление влияет на обороты розницы в России, поясняет эксперт. Судя по всему, приезжие работники, которые не смогли уехать на родину в первом полугодии из-за введенных карантинных ограничений, смогли это сделать в конце года, рассуждает Орлова.

Кроме того, если в конце 2019 года в России были полноценные праздники, то в конце 2020 года условия были другими, и потребление также могло сократиться в сравнении с предыдущим годом, добавляет она.

Источник: forbes.ru