29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новый скандал с "Блокадным хлебом" разгорелся в Крыму: Пришлось извиняться

18:06 29.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей.

% name% title
В Крыму извинились за скандал с акцией "Блокадный хлеб"

Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", добавив, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей.

"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", - говорится в заявлении администрации.

В частности, в администрации пояснили, что волонтеры рассказывали о подвиге ленинградцев, а также передавали как символ памяти всем желающим 125 граммов черного хлеба.

В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции, каждый желающий получил символический блокадный паек – 125 граммов хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. "Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", - отметили в администрации.

Акция "Блокадный хлеб" проходила с 18 по 27 января по всей России, ее цель - напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду, передает РИА Новости.

В прошлом году скандал вокруг блокадников разгорелся в Керчи. Тогда глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его "символическим". При этом пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой. Позже Хужина и ее заместитель были сняты с занимаемых должностей.

акции блокадник дети войны хлеб Сергей Аксенов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что не предусмотрели организаторы акции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Один погиб и второй остался без ноги на железной дороге в Новосибирской области
18:21 29-01-2021
Один погиб и второй остался без ноги на железной дороге в Новосибирской области
Прогноз погоды на весну 2021 года в России
18:20 29-01-2021
Прогноз погоды на весну 2021 года в России
Раскрыли причину гибели группы Дятлова ученые 1
18:15 29-01-2021
Раскрыли причину гибели группы Дятлова ученые
Новый скандал с "Блокадным хлебом" разгорелся в Крыму: Пришлось извиняться
18:06 29-01-2021
Новый скандал с
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 5
18:05 29-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина
18:04 29-01-2021
Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина
"Он был истинным офицером" : рассказал о высоких офицерских качествах умершего Ланового глава СК Бастрыкин
18:00 29-01-2021
Когда россияне смогут отказаться от масок, рассказала Попова
17:55 29-01-2021
Когда россияне смогут отказаться от масок, рассказала Попова
Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года: у кого вырастет зарплата?
17:50 29-01-2021
Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года: у кого вырастет зарплата?
Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году
17:49 29-01-2021
Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году