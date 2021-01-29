Новый скандал с "Блокадным хлебом" разгорелся в Крыму: Пришлось извиняться

в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей.

В Крыму извинились за скандал с акцией "Блокадный хлеб"

Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", добавив, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых волонтеры преподносят пожилым людям кусочки расфасованного по 125 граммов хлеба. Это вызвало критику интернет-пользователей.

"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", - говорится в заявлении администрации.

В частности, в администрации пояснили, что волонтеры рассказывали о подвиге ленинградцев, а также передавали как символ памяти всем желающим 125 граммов черного хлеба.

В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции, каждый желающий получил символический блокадный паек – 125 граммов хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. "Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью", - отметили в администрации.

Акция "Блокадный хлеб" проходила с 18 по 27 января по всей России, ее цель - напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду, передает РИА Новости.

В прошлом году скандал вокруг блокадников разгорелся в Керчи. Тогда глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его "символическим". При этом пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой. Позже Хужина и ее заместитель были сняты с занимаемых должностей.