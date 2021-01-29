"Надоело носить маски и перчатки": Как защищаются от коронавируса на работе россияне

Одним из позитивных последствий пандемии стало то, что люди стали чаще мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями и перед тем как прикоснуться к лицу или слизистым.

COVID-19 – чума XXI века

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье провели совместное исследование и выяснили, какие меры применяют сотрудники российских компаний для защиты от коронавирусной инфекции на работе, и какие меры им надоели больше всего. В опросе приняли участие более 4000 респондентов из всех регионов страны.

57% жителей России предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками (множественный выбор). При этом 14% опрошенных заявили, что всё-таки используют перчатки для защиты от коронавируса. 51% респондентов отметили, что на работе носят медицинские маски, еще 29% — стараются соблюдать социальную дистанцию с коллегами по работе.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего уточняли, что работают удаленно или уже успели сделать прививки от коронавируса.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 4000 респондентов

Время проведения: январь 2021

Какие меры защиты от коронавируса вы используете на работе? (множественный выбор)

Часто мою руки и использую антисептики 57% Ношу маску 51% Соблюдают социальную дистанцию с коллегами 29% Ношу перчатки 14% Не использую / не собираюсь использовать никакие меры защиты 13% Другое 6%

Больше всего жителям России надоело носить маски и перчатки для защиты своего здоровья. Четверть опрошенных (23%) отметили, что устали от соблюдения режима самоизоляции при подозрении на заболевание, а 11% надоело соблюдать социальную дистанцию. Еще 7% утомляет использование антисептиков, а 6% — дистанционный формат работы.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего уточняли, что им надоела пандемия в целом.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 4000 респондентов

Время проведения: январь 2021

Какие меры защиты от коронавируса надоели вам больше всего? (множественный выбор)

Ношение масок и перчаток 66% Соблюдение режима самоизоляции при подозрении на заболевание 23% Соблюдение социальной дистанции 11% Использование антисептиков 7% Удаленная работа 6% Другое 13%

«Одним из позитивных последствий пандемии стало то, что люди стали чаще мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями и перед тем как прикоснуться к лицу или слизистым. Хотелось бы, чтобы эта привычка осталась с людьми навсегда. Многим людям надоело постоянное ношение маски и перчаток в публичных местах и в офисе, но эти меры, как показал прошлый год, являются самыми действенными в борьбе с распространением заболевания. Если стандартная маска приносит дискомфорт, то можно использовать медицинские маски с завязками. С ними вы сможете регулировать степень прижатия маски к лицу, и уши болеть не будут. Главное — не забывайте почаще менять средства индивидуальной защиты», — отмечает медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 18,4 млн резюме, зарегистрировано более 550 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.