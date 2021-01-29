Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина

Заместитель главы Минкультуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в больнице от травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края, находившаяся в автомобиле с министром, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
В автомобиль, в котором находились Кубрина, министр культуры Алтая Елена Безрукова и сотрудник ведомства Фёдор Зыков, въехал грузовик на трассе в Троицком районе региона.
Сотрудники Минкультуры направлялись в служебную командировку в Бийск.
Все трое сотрудников ведомства были госпитализированы.