29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Похороны / Происшествия

Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина

18:04 29.01.2021
0

В автомобиль, в котором находились Кубрина, министр культуры Алтая Елена Безрукова и сотрудник ведомства Фёдор Зыков, въехал грузовик на трассе в Троицком районе региона.

% name% title
Замглавы Минкультуры Алтая скончалась в больнице после ДТП
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина КубринаУмер нобелевский лауреат по химии Пауль КрутценЕщё 674 новостей

Заместитель главы Минкультуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в больнице от травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края, находившаяся в автомобиле с министром, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В автомобиль, в котором находились Кубрина, министр культуры Алтая Елена Безрукова и сотрудник ведомства Фёдор Зыков, въехал грузовик на трассе в Троицком районе региона.

Сотрудники Минкультуры направлялись в служебную командировку в Бийск.

Все трое сотрудников ведомства были госпитализированы.

ДТП насмерть трасса Галина Кубрина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Один погиб и второй остался без ноги на железной дороге в Новосибирской области
18:21 29-01-2021
Один погиб и второй остался без ноги на железной дороге в Новосибирской области
Прогноз погоды на весну 2021 года в России
18:20 29-01-2021
Прогноз погоды на весну 2021 года в России
Раскрыли причину гибели группы Дятлова ученые 1
18:15 29-01-2021
Раскрыли причину гибели группы Дятлова ученые
Новый скандал с "Блокадным хлебом" разгорелся в Крыму: Пришлось извиняться
18:06 29-01-2021
Новый скандал с
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 5
18:05 29-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина
18:04 29-01-2021
Скончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина Кубрина
"Он был истинным офицером" : рассказал о высоких офицерских качествах умершего Ланового глава СК Бастрыкин
18:00 29-01-2021
Когда россияне смогут отказаться от масок, рассказала Попова
17:55 29-01-2021
Когда россияне смогут отказаться от масок, рассказала Попова
Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года: у кого вырастет зарплата?
17:50 29-01-2021
Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года: у кого вырастет зарплата?
Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году
17:49 29-01-2021
Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году