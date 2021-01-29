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Присоединить Донбасс к России призвала Симоньян. Что ответил Кремль

18:31 29.01.2021 Фото: Кадр из выступления
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"Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", — сказал Песков.

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Маргарита Симоньян выступила на форуме

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме в Донецке.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Призыв присоединить Донбасс прозвучал на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, прошедшем накануне. Вместе с Симоньян в числе приглашенных на форум были ее муж и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ).

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказала главный редактор RT.

После визита представителей российских СМИ на форум в Донецк представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство инициирует запрет въезда на Украину для Кеосаяна. Он подчеркнул, что для Симоньян и Бабаяна въезд в страну запрещен уже давно.

донбасс донецк присоединение россия Маргарита Симоньян Дмитрий Песков
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От редакции

Бывали в Крыму после присоединения?

Поросёнок Пётр, 29 января 2021 19:58
Эти армянские пропагандистские прилипалы хотят продолжения войны и даже не скрывают этого им мало пролившейся с 14 года крови.

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