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Похоронят на Новодевичьем кладбище умершего от коронавируса Василия Ланового

19:11 29.01.2021 Фото: Кадр из фильма
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Актер скончался накануне, ему было 87 лет. Прощание пройдет в театре Вахтангова, где он работал всю жизнь.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похоронят на Новодевичьем кладбище умершего от коронавируса Василия ЛановогоСкончалась в больнице после ДТП замглавы Минкультуры Алтая Галина КубринаЕщё 675 новостей
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Василий Лановой — Павел Корчагин
Народного артиста СССР Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в театре Вахтангова.
Соболезнования семье выразили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
Источник: РИА Новости
актер коронавирус народный артист умер Василий Лановой
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