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Один погиб и второй остался без ноги на железной дороге в Новосибирской области

18:21 29.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В обоих случаях машинист применил экстренное торможение, однако наезда на людей избежать не удалось.

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Два человека травмированы на железной дороге в Новосибирске и области

Сегодня, 29 января, около 8 часов утра в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на втором пути остановочной платформы «Ипподром». Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний местный житель, переходя железнодорожные пути, не отреагировал на звуковые сигналы электропоезда, следовавшего из Каргата в Новосибирск. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с ампутацией ноги.

Часом ранее в транспортную полицию поступила информация о том, что на перегоне станций Ояш-Чебула пассажирским поездом сбит мужчина. В настоящее время установлено, что 55-летний житель рабочего поселка Мошково шел по путям в сторону станции Болотная. Заметив человека, машинист также применил экстренное торможение, но составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком. От полученных травм пострадавший скончался.

-В настоящее время на местах происшествий работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности, - сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

На железной дороге запрещено:

ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.

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