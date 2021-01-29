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Школам разрешил переходить на 6-дневку ради освоения программы глава Минпросвещения

19:58 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с уровнем результатов, подчеркнул Сергей Кравцов.

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Школы сами должны оценить успеваемость учеников по учебному плану

Российские школы должны самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний, заявил в эфире телеканала "Вместе-РФ" в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний", - сказал Кравцов.

Кроме того, министр затронул тему оплаты труда педагогов, вопрос, по его словам, требует выверенных решений. Проблема сегодня заключается в том, что каждая школа фактически устанавливает свою систему оплаты труда, отметил он.

"Нам нужны общие принципы формирования отраслевой системы оплаты труда. Непростой вопрос. Почему? Потому что где-то зарплата выше, у кого-то она, может быть, кажется учителям ниже, и не всегда есть понимание у учителя, за что он получает ту или иную зарплату. Очень важно четко определить базовую, минимальную ставку, количество часов, за какую нагрузку получает зарплату учитель", - добавил Кравцов.

Глава Минпросвещения также сообщил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдет в рамках ранее установленных требований. Его будут сдавать те, кто планирует поступать в вузы.

"В этом году принято решение - государственный экзамен пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, сдают математику и русский язык у себя в школе", - сообщил Кравцов, отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то изменения с ЕГЭ.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.

егэ карантин регионы шестидневка школы Сергей Кравцов Минпросвещения
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