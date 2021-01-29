Где запретят торговать алкоголем 31 января в центре Новосибирска. Названы улицы

Продажу алкоголя ограничат в центре Новосибирска в воскресенье, 31 января, и вторник, 2 февраля, с 11:00 до 15:00. Запрет вводится «в целях обеспечения общественной безопасности», сообщили в пресс-центре мэрии.
Спиртным нельзя будет торговать:
- на Красном проспекте — от улицы Гоголя до площади имени Свердлова;
- на улице Советской — от улицы Гоголя до улицы Свердлова;
- на улице Каменской — от улицы Гоголя до Октябрьской магистрали.
2 февраля должен состояться суд о замене Навальному условного срока реальным.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в незаконных акциях в Новосибирске 23 январи участвовало, по разным данным, от 1500 до 3000 человек. Задержали 97.