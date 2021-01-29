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Где запретят торговать алкоголем 31 января в центре Новосибирска. Названы улицы

18:54 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Аналогичный запрет будет действовать 2 февраля с 11.00 до 15.00. В этот день должен состояться суд о замене Навальному условного срока реальным.

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Не стоит совмещать алкоголь и политическую волю

Продажу алкоголя ограничат в центре Новосибирска в воскресенье, 31 января, и вторник, 2 февраля, с 11:00 до 15:00. Запрет вводится «в целях обеспечения общественной безопасности», сообщили в пресс-центре мэрии.

Спиртным нельзя будет торговать:

  • на Красном проспекте — от улицы Гоголя до площади имени Свердлова;
  • на улице Советской — от улицы Гоголя до улицы Свердлова;
  • на улице Каменской — от улицы Гоголя до Октябрьской магистрали.

2 февраля должен состояться суд о замене Навальному условного срока реальным.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в незаконных акциях в Новосибирске 23 январи участвовало, по разным данным, от 1500 до 3000 человек. Задержали 97.

31 января акции алкоголь запрет митинг новосибирск Алексей Навальный
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