Где запретят торговать алкоголем 31 января в центре Новосибирска. Названы улицы

Аналогичный запрет будет действовать 2 февраля с 11.00 до 15.00. В этот день должен состояться суд о замене Навальному условного срока реальным.

Не стоит совмещать алкоголь и политическую волю

Продажу алкоголя ограничат в центре Новосибирска в воскресенье, 31 января, и вторник, 2 февраля, с 11:00 до 15:00. Запрет вводится «в целях обеспечения общественной безопасности», сообщили в пресс-центре мэрии.

Спиртным нельзя будет торговать:

на Красном проспекте — от улицы Гоголя до площади имени Свердлова;

на улице Советской — от улицы Гоголя до улицы Свердлова;

на улице Каменской — от улицы Гоголя до Октябрьской магистрали.

2 февраля должен состояться суд о замене Навальному условного срока реальным.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в незаконных акциях в Новосибирске 23 январи участвовало, по разным данным, от 1500 до 3000 человек. Задержали 97.