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После обвинения в причинении ущерба на 105 млн рублей экс-глава минздрава Омска Солдатова скрылась за границей

21:12 29.01.2021 Фото: инстаграм
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Ей вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятнее всего, речь идет о неких нарушениях при процедуре госзакупок.

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Ирина Солдатова

«НО» стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ей вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятнее всего, речь идет о неких нарушениях при процедуре госзакупок. Пострадавшим по делу признан региональный минздрав. Сумма ущерба, нанесенного ведомству, оценена в 105 млн рублей.

По информации нашего источника, после ухода в отставку Солдатова улетела отдыхать на Мальдивы, а затем переместилась в Объединенные Арабские Эмираты, где у нее, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2018 год, имеется в собственности квартира площадью 160 кв.м.

Предполагается, что на данный момент экс-чиновница продолжает оставаться в Арабских Эмиратах. При этом ее проинформировали о возбуждении уголовного дела, но на беседы с силовиками она не являлась.

Арабские эмираты министр Омская область уголовное дело Ирина Солдатова
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От редакции

Вернется?

Поросёнок Пётр, 29 января 2021 21:26
У каждого уважающего себя российского патриота во власти, есть недвига на Загнивающем Западе, ну или Востоке. От этих фактов уже даже не удивляешься, а что касаемо "нарушениях при процедуре госзакупок", пхххххх, это даже смешно, вся Рублёвка с Жуковкой отстроена благодаря этим "нарушениям", хватать можно любого чинушу.

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