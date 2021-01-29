После обвинения в причинении ущерба на 105 млн рублей экс-глава минздрава Омска Солдатова скрылась за границей

Ей вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятнее всего, речь идет о неких нарушениях при процедуре госзакупок.

Ирина Солдатова

«НО» стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ей вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятнее всего, речь идет о неких нарушениях при процедуре госзакупок. Пострадавшим по делу признан региональный минздрав. Сумма ущерба, нанесенного ведомству, оценена в 105 млн рублей.

По информации нашего источника, после ухода в отставку Солдатова улетела отдыхать на Мальдивы, а затем переместилась в Объединенные Арабские Эмираты, где у нее, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 2018 год, имеется в собственности квартира площадью 160 кв.м.

Предполагается, что на данный момент экс-чиновница продолжает оставаться в Арабских Эмиратах. При этом ее проинформировали о возбуждении уголовного дела, но на беседы с силовиками она не являлась.