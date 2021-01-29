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Ограничения сняли, но власть усилит "коронавирусные" проверки в Бердске

21:05 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Семь строительных организаций Бердска уже проверили на соблюдение всех норм и правил. Продолжится контроль за ТЦ, общественным транспортом и общепитом в Новосибирской области.

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На территории Новосибирской области по прежнему обязательно соблюдение масочного режима
Свыше 150 проверок торговых центров, общественного пассажирского транспорта, предприятий торговли и других объектов провели органы власти Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и полицией. Итоги мероприятий за неделю по контролю соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, подведены 29 января на очередном совещании по планированию рейдовых мероприятий. Совещание провел заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Минпромторгом проведено 63 мероприятия по соблюдению режима повышенной готовности, в ходе которых на нарушителей составлено семь административных протоколов. Минтрансом проведено 72 рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, составлено 15 административных протоколов на граждан и четыре материала на водителей. При этом, как отмечают в министерстве, рейдовая работа направлена не на наказание, а на разъяснение правильного ношения масок.

Минстроем проверено семь строительных компаний в Бердске, Колывани, Кольцово. Минэкономразвития проверено девять гостиниц, нарушений не выявлено, однако проведено шесть разъяснительных бесед. МинЖКХ проверено пять торгово-развлекательных центров, в ходе которых проинструктировано 95 работников учреждений и организаций, начаты три административных расследования. В рамках борьбы с очагами распространения коронавирусной инфекции дезсредствами обработано 383 подъезда.

На совещании также были определены планы по проверкам на предстоящую неделю. Как отметил замгубернатора Сергей Сёмка, при проверках важно уделить особое внимание тем организациям, в отношении которых Правительством региона на этой неделе были приняты меры по снятию ограничений. Речь идет об аттракционах, развлекательных центрах, игровых комнатах (площадках в помещениях), а также о наполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, где количество зрителей увеличено с 50% до 80%, и др.

В соответствии с федеральным законодательством, а также с постановлением губернатора Новосибирской области №258 от 31.12.2020 «О внесении изменений в постановление губернатора Новосибирской области от 07.04.2020 №51» полномочия должностных лиц профильных министерств правительства региона по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, продлены до 31.12.2021 года.

Для справки:

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы  опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.

коронавирус ограничения проверки торговые центры Сергей Семка Андрей Травников Роспотребнадзор Правительство Новосибирской области
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