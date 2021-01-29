Объявили в розыск сторонника Навального Леонида Волкова

Главу сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в розыск по делу о вовлечении подростков в акции протеста, говорится на сайте Следственного комитета.

Ему заочно предъявлены обвинения по пунктам «а, в» части второй статьи 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

Волков находится за границей.

О том, что Волков стал фигурантом уголовного дела, стало известно накануне. Дело о вовлечении подростков в митинги завели за два дня до акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли в десятках городов России.