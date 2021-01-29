Губернатор Травников: Дизайн интерьеров помещений нового авиатерминала Толмачево разработают студенты Новосибирска

Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта. Важный момент, на котором акцентировал внимание глава региона во время совещания, – привлечение к реализации проекта новосибирских компаний.

Андрей Травников провел выездное совещание на строительстве нового авиатерминала Толмачево

Новый терминал аэропорта Толмачёво станет в 2,5 раза выше существующего. Работы по реконструкции аэровокзального комплекса идут с опережением графика – свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства нового терминала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 29 января.

Главе региона доложили: общая строительная готовность составляет более 9% – работы идут с опережением. Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта, а до конца года – работы по устройству металлоконструкций и монолитных конструкций, по поставке комплектующих фасадов, лифтов, эскалаторов, системы обработки багажа. Процесс закупки оборудования начнётся уже в ближайшее время.

Важный момент, на котором акцентировал внимание Губернатор во время совещания, – привлечение к реализации проекта реконструкции аэровокзала новосибирских компаний. Щебень, цемент, бетон на стройке – новосибирского производства, металлоконструкции также будут поставлять местные производители, сообщил главе региона региональный директор компании подрядчика Невзат Танрысевен. Он уточнил, что на стройке более 60% всех задействованных высоко квалифицированных специалистов и 40 % рабочих – новосибирцы.

Глава региона поддержал во время совещания предложение генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича о привлечении новосибирских студентов-дизайнеров для разработки дизайнерских решений интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода. «Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса», – отметил Андрей Травников.

Подводя итоги совещания, Губернатор подчеркнул, что удовлетворен темпами и качеством проводимых работ. «Такие выездные совещания – они полезны. Полезны, потому что на месте всегда лучше определяются проблемные вопросы, принимаются решения, более оперативно идёт обмен информацией с участниками реализации такого масштабного проекта, можно оценить грандиозность сооружения, контуры которого появятся практически уже до конца этого года», – отметил он.

Реализация первого этапа проекта завершится в третьем квартале 2022 года. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс кв. м.

Как сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, акционером и руководством холдинга принято решение о начале работ по второму этапу строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Толмачёво им. А.И. Покрышкина сразу же после завершения работ первого этапа.

Напомним, что процесс реконструкции аэровокзального и аэродромного комплексов Толмачёво удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон – компании «Новапорт», аэропорта Толмачёво, Министерства транспорта России, Росавиации, Правительства Новосибирской области.

Контракт о строительстве нового терминала международного аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина подписали в августе прошлого года. Генеральным подрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Заказчик – АО «Аэропорт Толмачево».

А уже 15 сентября в аэропорту Толмачёво состоялось торжественное погружение конструкции первой сваи на строительной площадке объекта.

Кроме строительства нового терминального комплекса реализуется масштабный проект реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Для справки

Высота нового терминала аэропорта Толмачево составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры станут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв. м составляет 13,672 млрд рублей.

Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций.

Модернизация новосибирского аэропорта Толмачево осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.