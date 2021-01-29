Как?

Этот вопрос особенно актуален в случае, если весь день праздника вы планируете проводить дома. Но даже если какая-то его часть будет проведена в кафе или где-то еще, то украшение дома не будет лишним в любом из случаев. Подумайте о том, какой тематики вам хотелось бы придерживаться – возможно, у вашего виновника торжества есть любимый мультфильм или даже персонаж, герой фильма или даже видеоблогер? А возможно, ему просто нравится какое-то занятие – к примеру, какой-нибудь вид спорта или игра? Имея такие базовые знания, вы сможете отталкиваться в вопросах оформления помещения. Вы можете украсить комнату интересными воздушными шарами – с надписями или рисунками, прозрачными, цветными или фольгированными. Использовать для украшения бумажные или светодиодные гирлянды, повесить тематические плакаты. Помочь в оформлении может аниматор – беря за основу определенного героя гораздо проще продумать общую концепцию и аниматоры знают толк в своем деле.