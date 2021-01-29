Организовывать день рождения для ребенка – задача не из легких. Ведь для каждого в детстве праздники воспринимаются гораздо ярче и ожидания их – самое волнительное. Чтобы устроить вашему чаду настоящую сказку – подойдите к этому вопросу основательно, заранее продумав все этапы торжества.
Кто?
Главный на празднике – ребенок. И как бы вам не хотелось «сделать как лучше», стоит прежде всего отталкиваться от пожеланий маленького принца или принцессы. Даже если чадо хочет день рождение в стиле ненавистного вам мультфильма – позвольте ему это. Ведь, как известно, «день рожденье только раз в году», что вам стоит один день потерпеть аниматоров в костюме главных героев истории? Только представьте, сколько позитивных эмоций он получит!
Кто?
Главный на празднике – ребенок. И как бы вам не хотелось «сделать как лучше», стоит прежде всего отталкиваться от пожеланий маленького принца или принцессы. Даже если чадо хочет день рождение в стиле ненавистного вам мультфильма – позвольте ему это. Ведь, как известно, «день рожденье только раз в году», что вам стоит один день потерпеть аниматоров в костюме главных героев истории? Только представьте, сколько позитивных эмоций он получит!
Где?
Здесь придется отталкиваться не только от пристрастий ребенка, но и от ваших финансовых и временных возможностей. Определитесь с тем, что вам дороже – экономия денежных средств или времени? Нескучным день рождение можно провести, выбрав необычное место проведения – детские центры, боулинг, лазерный пейнтбол, батутный центр, каток, аттракционы, игровые автоматы. Выберете активность, которая больше всего подходит вашему сыну или дочери, и заранее забронируйте дату, насколько это возможно. Провести праздник дома тоже можно разнообразно и интересно – пригласите аниматора. Это избавит вас от лишних хлопот в виде главного вопроса – чем занять детей? Аниматоры приходят с уже подготовленной программой и становятся главным лицом после именинника на торжестве.
Здесь придется отталкиваться не только от пристрастий ребенка, но и от ваших финансовых и временных возможностей. Определитесь с тем, что вам дороже – экономия денежных средств или времени? Нескучным день рождение можно провести, выбрав необычное место проведения – детские центры, боулинг, лазерный пейнтбол, батутный центр, каток, аттракционы, игровые автоматы. Выберете активность, которая больше всего подходит вашему сыну или дочери, и заранее забронируйте дату, насколько это возможно. Провести праздник дома тоже можно разнообразно и интересно – пригласите аниматора. Это избавит вас от лишних хлопот в виде главного вопроса – чем занять детей? Аниматоры приходят с уже подготовленной программой и становятся главным лицом после именинника на торжестве.
Что?
Немаловажный элемент детского дня рождения - праздничный стол. Пожалуй, всем известно, что дети предпочитают еду, которую часто сложно назвать здоровой и в этот день они ждут чего-то особенного. Если вы планируете проводить праздник вне дома – составьте меню так, чтобы дети были сыты, но в то же время не переедали. Особенно обращайте на этот момент внимание в случаях, когда празднование сопровождается физической активностью. Бегать с полным желудком – не лучшая идея. Если же вы решили отмечать праздник в уютной домашней обстановке – убедитесь, что блюда достаточно легкие и вкусные. Уделите особое внимание таким деталям, как оформление – даже из пюре и сосиски можно сделать праздничное блюдо, если добавить щепотку креатива. Избегайте сладких газированных напитков – лучше заменить их на не менее любимые детьми молочные коктейли или, к примеру, морс и сок.
Немаловажный элемент детского дня рождения - праздничный стол. Пожалуй, всем известно, что дети предпочитают еду, которую часто сложно назвать здоровой и в этот день они ждут чего-то особенного. Если вы планируете проводить праздник вне дома – составьте меню так, чтобы дети были сыты, но в то же время не переедали. Особенно обращайте на этот момент внимание в случаях, когда празднование сопровождается физической активностью. Бегать с полным желудком – не лучшая идея. Если же вы решили отмечать праздник в уютной домашней обстановке – убедитесь, что блюда достаточно легкие и вкусные. Уделите особое внимание таким деталям, как оформление – даже из пюре и сосиски можно сделать праздничное блюдо, если добавить щепотку креатива. Избегайте сладких газированных напитков – лучше заменить их на не менее любимые детьми молочные коктейли или, к примеру, морс и сок.
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Когда?
Если ваш малыш в преддверии праздника докучает вас вопросами о том, когда же уже наступит его день рождения, и вам уже наскучило отвечать одно и то же несколько раз на дню – сделайте небольшой календарь. Отметьте в этом календаре открепляемые детали в виде количества оставшихся до заветной даты дней и предоставьте ребенку возможность отрывать одну из деталей каждый день приближаясь к цели.
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Как?
Этот вопрос особенно актуален в случае, если весь день праздника вы планируете проводить дома. Но даже если какая-то его часть будет проведена в кафе или где-то еще, то украшение дома не будет лишним в любом из случаев. Подумайте о том, какой тематики вам хотелось бы придерживаться – возможно, у вашего виновника торжества есть любимый мультфильм или даже персонаж, герой фильма или даже видеоблогер? А возможно, ему просто нравится какое-то занятие – к примеру, какой-нибудь вид спорта или игра? Имея такие базовые знания, вы сможете отталкиваться в вопросах оформления помещения. Вы можете украсить комнату интересными воздушными шарами – с надписями или рисунками, прозрачными, цветными или фольгированными. Использовать для украшения бумажные или светодиодные гирлянды, повесить тематические плакаты. Помочь в оформлении может аниматор – беря за основу определенного героя гораздо проще продумать общую концепцию и аниматоры знают толк в своем деле.
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