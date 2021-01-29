100 пластических операций сделала 16-летняя школьница за 3 года: Как она выглядит сейчас

На операции ушло порядка 4 млн юаней (47,3 млн рублей). Но, несмотря на популярность и внешность, о которой девушка всегда мечтала, жизнь Чжоу сказочной не назовешь.

"До" и "После" Чжоу известна в Китае как "самая молодая зависимая от пластической хирургии". Неудивительно, за последние три года девушка сделала больше сотни инвазивных косметических процедур, чтобы "слегка" подправить свой образ. В итоге китаянке удалось построить целую карьеру на её перевоплощении из среднестатистической девочки с обычной внешностью в куклу. Сейчас в азиатской соцсети Sina Weibo на неё подписано больше 300 тысяч человек.

"После первой же операции на двойном веке отношение ко мне стало намного дружелюбнее. Тогда я и вкусила сладкие плоды пластической хирургии" —Чжоу Чуна.

В беседах со своими подписчиками Чжоу всегда рассказывает, что раньше была "очень уродливой": глаза маленькие, а нос — наоборот. Из-за этого отношения с одноклассниками складывались ужасные. Они давали ей оскорбительные прозвища и жестоко над ней подшучивали.

Мало того, когда приходило время делать уборку в классе, ей доставались самые неприятные задания, в то время как девочки покрасивее отделывались ерундовыми обязанностями. Уже к 13 годам девочка прекрасно понимала, что от жизни не придётся ждать лучшего до тех пор, пока она не изменит свою внешность. Родители пошли на уступки.

Я никогда не останусь довольна своей внешностью. Всегда думаю о том, как буду выглядеть лучше после следующей операции. Кто-то однажды спросил меня, жалею ли я о своих пластических операциях, но я сожалею лишь о том, что не начала их раньше.

За эти три года, что девушка регулярно ходит к хирургам, она несколько раз вкалывала себе филлеры, делала липосакцию, ринопластику, коррекцию ушного хряща, обзавелась "глазами Барби", грудными имплантами... и это далеко не всё. На операции ушло порядка четырёх миллионов юаней (47,3 млн рублей).

Но, несмотря на популярность и внешность, о которой девушка всегда мечтала, жизнь Чжоу сказочной не назовёшь. Из-за липосакции кожа стала обвисать, частые разрезы привели к образованию рубцов некоторые — никогда не заживают. Но больше всего девушку беспокоит потеря памяти. Доказать, из-за чего это происходит, трудно, но врачи предполагают, что причиной стала частая анестезия. И даже несмотря на количество проблем, Чуна отказываться от своей разрушительной привычки не собирается, пишет Sohu.