СМИ: Погиб в Сирии 30-летний спецназовец ГРУ Михаил Клименцов

Прапорщик из Орловской области не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Михаил Клименцов

30-летний прапорщик отряда специального назначения ГРУ Михаил Клименцов погиб в Сирии. Об этом сообщается в соцсетях. Он не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается.

По информации издания DISCOVER 24, официальные источники обстоятельства не разглашают. Однако эксперты говорят о двух версиях гибели солдата. Первая предполагает, что боец попал под ракетный удар. По второй версии: Михаил мог погибнуть рядом с населенным пунктом, который планируют захватить боевики.

Михаил являлся воспитанником боксерского отделения Школы олимпийского резерва №2, расположенной в городе Мценске Орловской области. Был кандидатом в мастера спорта, передает ТРК-ИСТОКИ.