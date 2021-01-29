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СМИ: Погиб в Сирии 30-летний спецназовец ГРУ Михаил Клименцов

21:44 29.01.2021 Фото: ТРК-ИСТОКИ
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Прапорщик из Орловской области не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается.

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Михаил Клименцов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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СМИ: Погиб в Сирии 30-летний спецназовец ГРУ Михаил КлименцовМожно ли пить алкоголь на поминках? Зачем проводят поминкиЕщё 677 новостей

30-летний прапорщик отряда специального назначения ГРУ Михаил Клименцов погиб в Сирии. Об этом сообщается в соцсетях. Он не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается.

По информации издания DISCOVER 24, официальные источники обстоятельства не разглашают. Однако эксперты говорят о двух версиях гибели солдата. Первая предполагает, что боец попал под ракетный удар. По второй версии: Михаил мог погибнуть рядом с населенным пунктом, который планируют захватить боевики.

Михаил являлся воспитанником боксерского отделения Школы олимпийского резерва №2, расположенной в городе Мценске Орловской области. Был кандидатом в мастера спорта, передает ТРК-ИСТОКИ.

30 лет погиб прапорщик сирия Михаил Клименцов ГРУ
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