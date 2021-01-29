Силовики пришли к беременной жене арестованного депутата из-за акции в поддержку Навального в Новосибирске

Супруга новосибирского депутата Сергея Бойко находится на позднем сроке беременности. Он отбывает 28 суток за организацию несанкционированной акции 23 января. Мэра приостановила разрешения на массовость.

Сергей Бойко и Кристина Жданова

Сотрудники прокуратуры Новосибирска пришли к беременной жене независимого депутата горсовета Сергея Бойко Кристине Ждановой. Они вручили ей «предостережение» как предполагаемому организатору шествия 31 января.

Четыре сотрудника прокуратуры Новосибирска пришли к квартире Ждановой вечером 29 января. Они вручили ей «предостережение о недопустимости нарушения закона». Поводом к визиту стала незаконное шествие в поддержку Алексея Навального по центральным улицам города 31 января, рассказала Тайге.инфо сама Жданова.

Супруга новосибирского депутата Сергея Бойко находится на позднем сроке беременности. В квартире она временно проживает с активисткой местного штаба Навального Полиной Голобоковой. Напомним, Сергей Бойко арестован на 28 суток за многократное нарушение закона о публичных мероприятиях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Ранее 29 января новосибирская прокуратура с подачи ФСБ пришла к журналисту Тайги.инфо Алексею Мазурупо тому же поводу. Аналогичное предупреждение силовики попытались вручить журналисту «Проекта» Петру Маняхину.

Бойко, Мазур и Маняхин баллотировались в 2020 году в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020».

Мэр Анатолий Локоть утверждал, что никто не подавал уведомлений в администрацию о каких-либо акциях. При этом в самой мэрии висит заявление, что согласование всех массовых мероприятий «приостановлено».