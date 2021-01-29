СК: Незаконно отказал признать новостройку и причинил ущерб в 10 млн рублей экс-начальник госстройнадзора в Новосибирске

По версии следствия, чиновник "мурыжил" строителей полтора года - инсоляция ему не нравилась. Скоро обвинительное заключение поступит в суд.

Объект капитального строительства расположен в Кировском районе Новосибирска

Бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области предстанет перед судом, сообщили вечером 29 января в региональном управлении СКР.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если это деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, причинившее крупный ущерб).

По версии следствия, в период с 06.07.2017 по 26.12.2018 фигурант по уголовному делу, из личной заинтересованности, при проведении государственного строительного надзора – объекта капитального строительства, расположенного в Кировском районе Новосибирска необоснованно отражал в актах проверки при строительстве, объекта капитального строительства нарушения норм продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности, а в последующем отказал в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, а именно совершил незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, с причинением крупного ущерба юридическим лицам - застройщиками данного объекта.

Судом отказ в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, а также незаконное привлечение к административной ответственности признаны незаконными.

Неправомерные действия обвиняемого причинили застройщику ущерб более 10 млн рублей, в связи с начислением штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд для рассмотрения по существу.