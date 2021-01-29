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Розыск: Украл паспорт и водительские права неизвестный на СТО в Бердске. Полиция просит помощи

21:23 29.01.2021 Фото: Скриншот
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Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Узнавших его, просят позвонить правоохранителям. Конфиденциальность гарантируется.

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Внимание, розыск!

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность мужчины, подозреваемого в краже документов, удостоверяющих личность, и водительского удостоверения.

Полицейскими установлено, что 3 декабря 2020 года в период времени с 11.20 до 11.50 подозреваемый, находясь в помещении предприятия по оказанию услуг населению по адресу: Бердск, ул. Промышленная, дом 1, корпус 1, путем свободного доступа похитил документы, удостоверяющие личность, и водительское удостоверение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 45-55 лет, плотного телосложения.

Был одет: шапка-ушанка меховая темного цвета, шарф коричневого цвета в клетку, темная кожаная куртка со светлым мехом, джинсы синего цвета с потертостями, ботинки темные.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(383-41) 3-11-75 и 8(383-41) 3-00-23.

Конфиденциальность гарантируется.

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водительские права возбуждено уголовное дело паспорт СТО в Бердске ГУ МВД по НСО
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