Взрыв разрушил многоэтажный дом: Один пропал без вести и 6 пострадали

Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии.

"Россиян среди пострадавших нет", - сообщило посольство в своих социальных сетях.

Ранее в пятницу в австрийском Лангенцерсдорфе в жилом доме произошёл взрыв. По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились.

По последней информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, шестеро пострадали, один из них тяжело. Причина взрыва пока не установлена.