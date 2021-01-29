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Взрыв разрушил многоэтажный дом: Один пропал без вести и 6 пострадали

22:15 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет, сообщили в посольстве. Причина взрыва пока не установлена.

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Несколько человек пострадали
Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии.
"Россиян среди пострадавших нет", - сообщило посольство в своих социальных сетях.
Ранее в пятницу в австрийском Лангенцерсдорфе в жилом доме произошёл взрыв. По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились.
По последней информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, шестеро пострадали, один из них тяжело. Причина взрыва пока не установлена.
Источник: РИА Новости
австрия Вена взрыв дом
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